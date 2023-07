Los cinco datos más curiosos de la Copa Mundial femenina que se celebra en Australia y Nueva Zelanda

Estamos ante un día importante para la competición. Este miércoles 26 de julio, la Selección Española de fútbol femenino se enfrenta a Zambia en la fase de grupos de la Copa del Mundo, que empezó el 20 de julio y se extenderá hasta el 20 de agosto. El partido llega tras la victoria de La Roja en su debut frente a Costa Rica, un resultado que nos ha permitido seguir soñando ya que partimos como uno de los países favoritos. Y es que, si nuestras deportistas continúan encadenando victorias, podrían regresar a casa con una estrella en su camiseta y protagonizando un hito en la historia de nuestro deporte. A continuación, te contamos todas las curiosidades, datos y cifras que tienes que conocer de este torneo internacional.

Un cambio in extremis

Este acontecimiento es muy esperado para los forofos del deporte, que han comprado más de un millón de entradas para ser testigos en primera persona de los emocionantes partidos. Tal ha sido la acogida que para la ceremonia inaugural tuvo que buscarse una nueva sede que tuviera espacio suficiente para albergar a todos los forofos. Finalmente el pistoletazo de salida se llevó a cabo en el Eden Park de Auckland, donde se hizo un espectáculo de luz y color con 240 artistas participantes. No faltó la voz en directo de BENEE y Mallrat para interpretar "Do It Again", tema oficial de la Copa del Mundo. El balón comenzó a rodar con el encuentro de Nueva Zelanda y Noruega, con 1-0 en el marcador.

El premio, la gratificación de cada participante y las jugadoras mejor pagadas del mundo

Independientemetne del resultado, cada una de las jugadoras que hace posible este mundial percibirá algo más de 27.000 euros en la fase de grupos. Una cantidad que se va duplicando según van avanzando en la competición, llegando hasta los casi 250.000 euros por persona si levantan la Copa del Mundo. Se marca de esta manera un antes y un después ya que es la primera vez que la FIFA ofrece esta recompensa económica a las participantes. Estas cifras han aumentado desde los años 90, pero todavía están muy lejos de las que se mueven en esta misma competición masculina.

Entre las tres futbolistas mejor pagadas que participan en esta competición internacionl se encuentra Alexia Putellas, considerada la mejor futbolista del mundo y galardonada con dos Balones de Oro. La jugadora del FC Barcelona, que volvió a la competición en mayo tras casi un año alejada por una grave lesión, cobra cuatro millones de euros. Por delante están las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe, con 7.1 y 7 millones, respectivamente.

La primera edición y cómo ha evolucionado

Esta competición, considerada una de las más destacadas junto a eventos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos, se celebra cada cuatro años desde la década de los 90, cuando comenzó el auge del fútbol femenino. La FIFA decidió poner en marcha la versión femenina de la Copa del Mundo y en 1991 se celebró por primera vez en China con Estados Unidos como selección ganadora y doce países participantes. Las siguientes ediciones, en las que el número de competidores fue in crescendo hasta llegar a los 32 actuales, tuvieron como telón de fondo Suecia, Estados Unidos (dos años consecutivos), China de nuevo, Alemania, Canadá, Francia, Australia y Nueva Zelanda, que es la doble sede de este 2023, siendo la primera vez que hay dos anfitriones. Además, nunca antes se habían disputado 64 partidos.

Apuesta por la conciliación

La jugadora española Irene Paredes está acompañada en Oceanía por su pequeño Mateo ya que nuestra selección fomenta la conciliación. "Es totalmente necesario que yo esté con él y él esté conmigo. Hasta ahora no se había pensado, quizá porque no se había dado. Esto se agradece", decía en conversación con AS tras el acuerdo que La Roja y la FIFA firmaron en este ámbito. También otros países están en el mismo punto. En Argentina son madres Vanina Correa, Julieta Cruz y Lorena Benítez; la jugadora danesa Sanne Troelsgaard también tiene hijos, al igual que la alemana Melanie Leupolz, las neerlandesas Stefanie van Der Gragt y Sherida Spitse, las suecas Lina Hurtig y Elin Rubensson, la jamaicana Cheyna Matthews y la francesa Amel Majri. Esta última además se ha hecho las fotos oficiales con su bebé en brazos.

Un trofeo sin réplica

Cuando una selección de fútbol levanta la Copa del Mundo, como ocurrió con España en 2010, el trofeo que se les entrega a los jugadores para llevarse es una réplica. En el estadio, cuando se coronan reyes del fútbol, sí levantan el original, pero luego este se queda en posesión de la FIFA en una caja de seguridad. El escultor italiano Silvio Gazzaniga creó el premio junto a la joyería GDE Bertoni de Milán y cada cuatro años se encargan de hacer uno nuevo para los vencedores. En el fútbol femenino, sin embargo, esto no ocurre. El país que gana se lleva una pieza única que se elabora para cada competición.