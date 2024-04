El futbolista Kyle Walker ha sido padre de su sexto hijo tras su escandalosa separación por su 'doble vida'

Su separación matrimonial causó un enorme revuelo, no solo porque salió a la luz su infidelidad sino porque llevaba una doble vida y tenía otra familia. El jugador de fútbol del Manchester City Kyle Walker, de 33 años, tuvo que admitir que tenía una relación paralela a su matrimonio con Annie Kilner, su novia de toda la vida. Fue el pasado mes de enero cuando se supo que Walker, además de esperar su cuarto hijo, ya tenía otros dos con la influencer Lauryn Goodman, con quien tenía una relación paralela. A pesar de su separación, Walker estuvo junto a Annie durante el embarazo y ahora la expareja ha dado la bienvenida al bebé.

"Annie dio a luz a principios de esta semana y está bien. La mamá y el bebé están felices y sanos. Kyle no podría estar más feliz y está muy orgulloso" explicaron fuentes familiares a The Sun. Aunque las mismas fuentes explicaron que el exmatrimonio ha pasado por momentos complicados tras la separación, aseguran que el jugador del Manchester City está haciendo lo posible por apoyar a su ex. "Se están centrando en el bebé y están ansiosos por presentárselo a sus tres hijos. Es un momento muy especial y lo están disfrutando" comentaron.

Fue la propia Goodman quien destapó la relación paralela que mantenía con Walker en enero de este mismo año. Contó que habló con la mujer del deportista para contarle todo y aseguró que no se siente culpable de la ruptura de su matrimonio. El futbolista y la influencer se conocieron en 2019 después de que el jugador se separara de Annie Kilner, con quien salía desde la adolescencia y con quien ya tenía tres hijos. El escándalo saltó después de que Walker se casara con Annie, pues Goodman hizo público que los dos hijos que tenía eran del jugador. El deportista entonó el mea culpa en una entrevista, en la que pidió perdón a su mujer.

"Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas. No puedo imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté hablar con ella, pero hay dolor y dolor. El hombre es quien debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder" dijo en The Sun. "Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro, pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante. Yo tengo la culpa" dijo. Por si la polémica fuera suficiente se supo que la primera separación del jugador y Annie fue provocada también por una infidelidad (en ese caso se le relacionó con una periodista).