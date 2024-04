Así vivieron las mujeres de los jugadores el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City

El partido entre el Real Madrid y el Manchester City se vivió anoche como una gran final. Eran los cuartos de final de la Champions League y el equipo de Ancelotti y el de Pep Guardiola se jugaban el pase a semifinales de la competición europea. Ambos equipos dieron lo máximo, pero hubo que llegar a la tanda de penaltis para conocer al vencedor en un encuentro de lo más trepidante.

La promesa de Fede Valverde

El Real Madrid se llevó la victoria y los jugadores celebraron con su afición el triunfo en el Etihad Stadium de Manchester. Algunas de las parejas de los futbolistas lo vieron emocionadas desde la grada y otras desde sus casas fueron testigos de cómo los jugadores se dejaban la piel en el terreno de juego.

Curiosa fue la conversación que tuvo Fede Valverde con su prometida Mina Bonino antes del encuentro. "Vamos a clasificar", le dijo rotundo y ella no dudó en publicar la captura de su Whats App para desvelar la premonitoria conversación que horas después se hizo realidad. El futbolista le prometió que si ganaban él le haría la cena al día siguiente a su regreso de Inglaterra. "Los amo muchísimo. Mañana les voy a hacer una tremenda hamburguesa", le decía a su pareja y a sus hijos. "Después subís foto de este chat", señalaba el uruguayo que se convirtió en el MVP (el mejor jugador del partido). A lo que ella respondió: “Quiero prometer que me comería tres hamburguesas si ganan, pero no quiero terminar en el hospital tampoco".

"Real Madrid. Hoy y siempre" fue otro de los mensajes del capitán del equipo, Nacho Fernández. Un triunfo que vivía su pareja María Cortes desde España. La mujer de Lucas Vázquez, Macarena Rodríguez, también festejaba los goles y en especial el penalti que tiró su marido. "Vamossss Lucas Vázquez. Qué grandes son estos chicos. Hala Madrid", señalaba. "Magic Team. Semifinales", escribía Dani Carvajal, que tuvo que retirarse del terreno de juego después de más de 90 minutos jugando por sufrir un calambre. "OMG Vamos chicos", le animaba su esposa, Daphne Cañizares, tanto a él como a su cuñado, Joselu Mato, casado con su hermana gemela.

Otro de los héroes del partido fue sin duda el portero, Lunin, que paró dos de los cinco penaltis de la tanda. Su mujer, la influencer Anastasia Tamasova, presenció el partido en el estadio y compartió un vídeo de todas las emociones vividas.

Al finalizar, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, felicitó al Real Madrid por el pase a semifinales, y se convirtió en trending topic por sus elogios al equipo blanco. "Felicito al Madrid por su capacidad de defender y resistir hasta el final, lo han hecho muy bien y nosotros en los últimos detalles no hemos conseguido el gol". Por su parte, el técnico del Madrid Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación a pie de césped y puso en valor el ejercicio de resistencia y resiliencia del Real Madrid. "Guardiola nos ha felicitado y deseado suerte para la final, Guardiola es un señor, como este club, es un club de señores", declaró.

