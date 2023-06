Las lágrimas de Mel Cañizares en la presentación de su esposo, Joselu, como nuevo jugador del Real Madrid

Han sido días de muchas emociones. Después de celebrar la victoria en la UEFA Nations League con la Selección española, Joselu cumple su sueño de regresar al Real Madrid, el equipo en el que volverá a jugar con el que hoy es su cuñado Dani Carvajal -compartieron vestuario en el Castilla, el segundo equipo del Real Madrid- y lo harán esta vez no solo como compañeros, sino también como familia. Joselu llega con el número 14 a un vestuario en el que estará Carvajal, su cuñado después de que este se casara el año pasado con Daphne Cañizares, hermana gemela de su esposa.

"Volvemos a casa", dice con orgullo Mel, la esposa del delantero. Las dos hermanas serán la sensación de los palcos del Santiago Bernabéu en la próxima temporada. "Volvemos a ser pegatinas", bromea Daphe, la esposa de Carvajal, que cuenta los días para dar a luz a su segundo hijo. Carvajal y Daphne no han podido estar en su presentación oficial de Joselu como jugador del Real Madrid, pero que le ha trasladado su máxima felicidad. "No quepo en mí, la familia unida después de 12 años. La vuelta soñada en nuestro amado club. Os amo muchísimo. Cuñi, Joselu, no hay nadie que lo merezca más que tú. ¡Hala Madrid!", compartía con la afición.

Esta misma mañana llegaba Joselu a a Ciudad Deportiva de Valdebebas en compañía de su esposa, Melanie y sus hijos, Leo y Lucas, todos ellos vestidos de blanco, como no podía ser de otro modo, y también con su madre, Elvira, que tenía los sentimientos a flor de piel por lo mucho que significa el regreso de Joselu al club de sus sueños. Ha sido un acto de presentación muy emotivo en el que tanto su esposa como su madre no han podido evitar las lágrimas, mientras que los pequeños Leo, que cumplirá seis años en agosto y Lucas, de dos y medio, seguían con atención todo lo que sucedía a su alrededor.

El presidente Florentino Pérez le ha dado una calurosa bienvenida a un equipo del que se marchó hace doce años y en el que fue el máximo goleador durante dos temporadas con el Castilla. "Todos los madridistas estamos contentos porque regresa a casa un canterano", comenzó y le dio la ennhorabuena por su último triunfo con España. "Felicidades por ese gran título con el que te presentas". Y continuó: "Sé lo que significa esto para ti, este escudo es una gran parte de su vida. Aquí aprendiste algo: a no rendirte nunca. Esta forma de entender la vida te ha llevado a ser el jugador que eres. Es un momento de máxima felicidad para ti y tu familia. Bienvenido a tu casa", concluía el presidente que le pasaba el turno de palabra.

"Las emociones son muy grandes. He soñado con esto desde el día que me marché. Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede tener. Voy a darlo todo. ¡Hala Madrid!", fueron las emocionadas palabras de Joselu Mato, ante la mirada orgullosa de su mujer y sus hijos. De ascendencia holandesa, aunque nacida en Mallorca, la esposa de Joselu ha sido el gran apoyo de este gran astro del balón, de hecho el nuevo futbolista del Real Madrid lleva tatuado el rostro de su esposa en la pierna. Se casaron en 2016 en San Lorenzo del Escorial ante más de un centenar de invitados. Por aquel entonces el delantero jugaba en las filas del Stoke City, un club en el que permaneció tan solo un año, y después fichó por el Deportivo de la Coruña. Sus compromisos les llevaron a vivir a Reino Unido con el Newcastle, a Vitoria con el Deportivo Alavés y a Barcelona tras jugar esta última temporada con el Espanyol. Finalmente ha regresado a Madrid, donde estará en el equipo de sus sueños y cerca de su familia.

Curiosamente Melanie y Joselu fueron los responsables de que Dani Carvajal encontrara el amor. La amistad ente el defensa y el delantero hizo que Carvajal conociera a Daphne Cañizares, su esposa y madre de su hijo Martin, de dos años y medio. “Dani jugó con mi cuñado en el Castilla, el segundo equipo del Madrid. Siempre mantuvieron relación. Incluso Dani fue a visitar a mi sobrino cuando nació. Nos veíamos, nos saludábamos... Hasta que surgió la conversación", contaba Daphe en una entrevista para ¡HOLA! sobre cómo surgió su historia de amor.