Triunfo de la Selección española ante Croacia El orgullo de las gemelas Cañizares tras la victoria de Carvajal y Joselu con España Daphe Cañizares, esposa del futbolista del Real Madrid, no pudo estar presente en la final de la UEFA Nations League debido a su avanzado estado de gestación, sin embargo su hermana Melanie lo celebró a pie de campo y en familia

Si hubo dos jugadores decisivos en la victoria de España en la UEFA Nations League esos fueron Joselu y Dani Carvajal, que además de futbolistas son cuñados, ya que las mujeres de ambos son hermanas. El primero abrió la tanda de penaltis frente Croacia y lo marcó sin dilación, mientras que Carvajal tuvo la responsabilidad de anotar el tanto decisivo que le daría la victoria a La Roja. El jugador del Real Madrid optó por un tiro a lo panenka en un momento de máxima tensión. Con la tranquilidad y el saber estar de ser un jugador con mucha experiencia que ha jugado muchas finales con su equipo, lo marcó de forma brillante, brindándole un título continental a España después de once años.

"Lo tenía muy claro, sabía que iba a ser el sexto en lanzar y cosas del destino hoy era mi primera final que no jugaba como titular. No lo suelo hacer, pero hablé antes en el vestuario, di una charla motivadora en la que llegué a emocionarme y cosas del fútbol me ha tocado jugar y ser decisivo", contaba emocionado Carvajal, que se abrazó a su cuñado Joselu al proclamarse campeones. Horas después de ganar la Nations League 2023 con España, se ha sabido de forma oficial que Joselu es el nuevo jugador del Real Madrid. El delantero se une al club blanco tras ser el máximo goleador nacional de la última Liga al marcar 16 con el Espanyol.

Mel Cañizares, la esposa de Joselu, rápidamente saltó al campo para celebrar la victoria con su marido y sus dos hijos. "Somos campeones! Qué orgullo más grande Joselu y Dani Carvajal", señalaba junto a las imágenes más emocionantes del partido, como fue ese emotivo abrazo entre ambos jugadores. Daphe Fernández no viajó hasta Róterdam para seguir la final, ya que se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. La esposa de Dani Carvajal está en la semana 35 de gestación y optó por quedarse con su hijo Martin, de dos años y medio. Lo que no imaginaba es que sería un día de tantas emociones y que por supuesto optó por celebrarlo a distancia compartiendo las imágenes históricas de España.

Dani Carvajal y su esposa Daphne Cañizares pondrán el broche de oro a una temporada de éxitos con la llegada de su segundo hijo tras ganar la EUFA Nations League. La pareja se dio el 'sí quiero' el pasado año en una boda a la que asistieron 250 personas, entre ellos su cuñado Joselu y la hermana de la novia, Melanie Cañizares. De hecho, es curiosa la conexión, ya que Carvajal conoció a Daphne gracias a Joselu, que fue canterano en el Real Madrid al igual que él y fueron amigos antes que familia. "Jugaron juntos en el Castilla, siempre mantuvieron relación. Incluso Dani fue a visitar a mi sobrino cuando nació. Nos veíamos, nos saludábamos… Hasta que surgió la conversación", contaba Daphne en las páginas de la revista ¡HOLA! Las gemelas Cañizares, de ascendencia holandesa pero nacidas en Mallorca, así como sus respectivos maridos son una piña. Mel les ha dado a ellos sus mayores tesoros, sus sobrinos Leo y Lucas, mientras que la pareja tiene a su hijo Martín, que se lleva pocos meses de diferencia con su primo Lucas, y espera con ilusión la llegada de otro bebé a la familia.

