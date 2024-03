La boda sorpresa de Shohei Ohtani, el deportista mejor pagado de la historia

La estrella japonesa del béisbol Shohei Ohtani ha anunciado por sorpresa que se ha casado a través de un mensaje que ha querido compartir con sus seguidores. "A todos mis amigos y fans de todo, tengo un anuncio que hacer. No sólo he empezado un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, sino que también he empezado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí y quería que todos supierais que ahora estoy casado", confesaba el deportista, de 29 años, que confesó estar ·"muy emocionado por lo que está por venir" y quiso agradecer el continuo apoyo de los aficionados.

Todo son buenas noticias para el jugador de Los Angeles Dodgers que firmó el pasado mes de diciembre un contrato millonario que le convierte en el jugador mejor pagado de la historia del deporte. Las cifras de su descomunal acuerdo se sitúan en 700 millones de dólares (647 millones de euros) por las próximas 10 temporadas, según ESPN, la cadena líder mundial en deportes. Esta millonario contrato supera el que en su día firmó Leo Messi con el Barça que fue de 622 millones de euros y supera el que Alex Rodríguez, ex de Jennifer Lopez, que logró como jugador de béisbol durante las 22 temporadas que jugó en las Grandes Ligas.

El anuncio de su boda o ha hecho un día después del primer partido de exhibición de Ohtani con Los Angeles Dodgers, en el que hizo un 'home run' contra los Chicago White Sox con el que deleitó a sus incondicionales. Ohtani, de 29 años, es la mayor celebridad de Japón y su publicación ha recibido casi 3 millones de 'like' en apenas unas horas. Muy pocos detalles se conocen en torno a su vida privada, su actividad y su imagen siempre se han centrado en el béisbol, y ni siquiera ha querido desvelar la identidad de la joven con la que ha contraído matrimonio. Ha pedido a los medios que se abstengan de realizar preguntas acerca de su vida privada. No obstante, la prensa local japonesa ha comenzado a especular sobre su pasado sentimental y ha descubierto que podría haber mantenido una relación con una conocida jugadora de la selección japonesa de voleibol.

En su anuncio de boda también ha incluido una foto de su perro "Dekopin", al que también llama "Decoy", y escribió: "Esperamos que nosotros dos -y un animal- funcionemos juntos". Ohtani está entrenando en Arizona para la próxima temporada de la MLB, que los Dodgers comenzarán en Seúl, Corea del Sur, el 20-21 de marzo, pero hoy está previsto que ofrezca unas declaraciones a los medios, en la que tal vez revele más detalles de su nuevo estado civil.

