Así es Giorgina, la inseparable novia de Topuria con la que el campeón va a volver a ser papá

Tras convertirse en campeón del mundo de la UFC, todo el mundo habla de Ilia Topuria. Sin embargo, la vida de un deportista, siempre expuesto a una seria disciplina para poder alcanzar el éxito, no es nada sencilla y es imprescindible tener una red de apoyo en su círculo más cercano. En el caso del boxeador, su mayor pilar es su novia, Giorgina Uzcategui Badell, que no se ha separado de él ni un solo minuto en los últimos días. Pero, ¿cómo es ella? A continuación, lo descubrimos.

La apoteósica llegada de Ilia Topuria a Madrid acompañado de su pareja, Giorgina Uzcategui

Giorgina es de origen venezolano y se define en sus perfiles públicos, donde es muy activa y cuenta con una extensa comunidad de seguidores formada por 250 mil personas, como “esposa devota, madre amorosa, hija cariñosa, amiga leal y ser humano compasivo con un trabajo genial”. Además, es una persona amante de los animales y religiosa porque otro de los mantras que comparte con sus seguidores es. “Dios es el único camino, la verdad y la vida”.

En lo referido al terreno laboral, Giorgina tiene una carrera de lo más brillante. Estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y cuenta con un postgrado en esta misma materia en la Universidad de Suffolk en Boston. En la actualidad, ocupa el puesto de CEO de la empresa Future & Energy, una compañía estadounidense que ayuda a crear una sociedad más sostenible. Para atender a los compromisos derivados de este puesto vive a caballo entre Alicante y Florida, aunque también es habitual que se desplace con su chico a sus combates.

La historia de amor de Giorgina e Ilia comenzó hace apenas un año, cuando se conocieron en una cena con amigos en común. “Pensé, que chica más guapa. Es uno de los mejores regalos que me ha traído Dios”, confesó el púgil durante una entrevista. En cambio, para ella el flechazo no fue inmediato porque no entendía demasiado bien la agresividad del deportista en el ring. “Él es tan dulce, pero luego casi mata a personas”.

Una vez superado este obstáculo inicial, se volvieron inseparables. Un bonito idilio al que la pareja va a poner el broche de oro con la llegada de su primera hija en común. Una niña a la que cariñosamente llaman ‘la matadorcita’ y a la que el 18 de febrero prepararon una gran fiesta de babyshower para celebrar este deseado embarazo. “Desde ya sabemos que tendrás grandes propósitos en la vida. Te amamos”. Hay que recordar que Ilia ya es padre de otro niño fruto de una relación anterior, al que siempre mantiene en un discreto segundo plano, que en pocos meses se convertirá en un orgulloso hermano mayor.

