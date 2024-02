El lado personal de Ilia Topuria, el campeón del mundo de la UFC: enamorado de una 'influencer' y padre de un niño

El nombre de Ilia Topuria suena cada vez con más fuerza en el mundo de los deportes de contacto. El luchador, nacido en Halle (Alemania) el 21 de enero de 1997, se acaba de proclamar campeón del mundo de la UFC (Ultimate Fighting Championship) de peso pluma tras derrotar al australiano Alexandrer Volkanovski en Anaheim (California). Un importante triunfo para Topuria, hasta el punto de que el presidente de la UFC ha destacado que tiene un futuro muy prometedor en la competición y que es toda una estrella. No obstante, a pesar de su meteórico ascenso en el entorno deportivo, de su vida privada se conocen menos detalles.

Aunque que nació en Alemania, los padres de Topuria eran de origen georgiano y se mudó con ellos a Georgia con apenas siete años. Fue allí, en el colegio cuando, junto a su hermano mayor, Aleksandre, comenzó su afición por los deportes de contacto, en concreto, por la lucha grecorromana. Sin embargo, la situación del país, marcado por la inestabilidad política y social, sumada a la separación de sus padres, provocó que abandonara Georgia y con destino a España.

A los 15 años se trasladó a Alicante, donde no había escuelas de lucha grecorromana. No obstante, Topuria y su hermano coincidieron con un hombre que tenía unas lesiones en las orejas habituales en los deportes de contacto, y así llegaron hasta el Climent Club, donde ambos continúan entrenando. Después de ganar el campeonato amateur Arnold Schwarzenegger, el Arnold Fighters y un subcampeonato de Europa de jiu-jitsu brasileño, dio el salto al ámbito profesional. En aquella época, además, compaginaba los entrenamientos con diversos trabajos como personal de seguridad privada y como cajero en algunas tiendas.

A sus 27 años, el campeón tiene la doble nacionalidad, de hecho, tras su reciente triunfo se arropó con la bandera de nuestro país, pero también con la de Georgia. Además, habla con fluidez tanto español como georgiano. Es más, en el mundo de las artes marciales se le conoce como ‘El Matador' -por la rapidez con la que suele terminar sus combates- y él se siente muy orgulloso tanto de sus orígenes georgianos, como de su nacionalidad española. "Yo me siento muy español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos; a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos", dijo en una entrevista a ESPN.

Omar Montes confiesa qué es lo peor de tener dinero y da su curioso truco antiansiedad

Curiosamente, en esa misma entrevista, Topuria expresó su deseo de que la UFC llegara a España y, más concretamente, al Santiago Bernabéu, convencido de que las entradas se venderían en un día. Una deseo que podría cumplirse porque el presidente de la UFC también quiere que la competición llegue a nuestro país y tras el triunfo de Topuria refrendó su idea y dijo en una rueda de prensa que tenía que ser en el Bernabéu.

¿Qué hacen juntos Iker Casillas y Omar Montes?

Enamorado y volcado en su hijo

El luchador comparte su vida con la empresaria e influencer Giorgina Uzcategui Badell, con la que no duda en compartir detalles y fotografías a través de su perfil público. Giorgina estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y trabaja al frente de una empresa de energías renovables de Estados Unidos llamada Future & Energy. Debido a su trabajo, la pareja de Topuria vive a caballo entre Alicante y Florida, aunque ambos no dudan en compartir detalles de su vida en común y de lo felices que se encuentran juntos.

Aunque Giorgina y Topuria no tienen hijos, el luchador es padre de un niño de una relación anterior, al que está educando en los mismos valores que le enseñaron a él sus padres. No obstante, intenta mantenerle en un segundo plano.

Su círculo de amistades

El luchador cuenta con algunos buenos amigos entre rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso del futbolista Sergio Ramos, Pablo Motos o del cantante Omar Montes -con el que se vio envuelto en una pelea en un bar-, que no han dudado en felicitarle por este último e importante triunfo. Por ejemplo, el deportista le ha dedicado unas bonitas palabras en las que ha recalcado que se merece este gran éxito. También Alberto Contador o Iker Casillas se han sumado a los mensajes de apoyo y felicitación que Topuria ha recibido a raíz de su gesta.