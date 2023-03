Omar Montes confiesa qué es lo peor de tener dinero y da su curioso truco antiansiedad

Omar Montes, que ha montado una gira de flamenco y reguetón con más de 40 personas de su barrio a la que ha llamado Los Maleantes, se ha sincerado sobre cómo ha cambiado su vida al tener más de un millón de euros. "Cuando te pasas de listo, te vuelves tonto. Es una reflexión que me di cuenta cenando con varios amigos. Se van a dar por aludidos, pero es que me da igual. ¡Así espabilan!", ha comenzado diciendo el cantante, que cree que es irónico porque cuando no tenía casi dinero y se lo gastaba en alguien cercano la persona lo valoraba y eso ha ido cambiado a medida que han crecido sus ceros en el banco. "Antes eran agradecidos, ahora saben que tienes dinero y creen que estás obligado a pagar en todos los sitios. Da igual los que seamos y lo que sea la cuenta", ha dicho el intérprete de La llama del amor en El Hormiguero.

El cantante, que viajará al espacio con Jeff Bezos, cree que sus amigos han perdido la costumbre de ofrecer su parte a la hora de pagar la cuenta conjunta, aunque ha añadido que él tiene culpa porque no se siente capaz de pedir nada. "Estaría bien que al menos hicieran el gesto, aunque luego tú le digas 'no, muchas gracias'. Siento que la gente cree que, cuanto más dinero tienes, dan por hecho que no que es de corazón y que es lo normal y que lo tienes que hacer porque tienes pasta", ha dicho Omar, que tiene claro que las personas que intentan ofrecer su apoyo de vez en cuando son las que valen la pena. Además, el artista ha explicado que al final él elige quién es la gente que le rodea y sabe cómo son, por lo que piensa que no están ahí para aprovecharse exclusivamente de su fama.

El que fuera novio de Isa Pantoja ha revelado a Pablo Motos que aunque sabe que tiene amigos que "se aprovechan" un poco, al final son gente que conoce de toda la vida que ha hecho cosas buenas para él ("aunque en este momento estén acomodados").. Al contrario de lo que dijo Giorgina Rodríguez hace unos días, Montes piensa además que "inevitablemente" el dinero te cambia la vida. "Lo políticamente correcto es decir que no y lo entiendo. Siempre más es más y el que diga que no, miente. Puedes ser la misma persona, pero 'si te pasas de listo te haces tonto'. Antes iba a una tienda de ropa y miraba el precio para ver si lo podía comprar, ahora lo que me gusta me lo llevo. He cambiado", ha explicado.

Además, Omar ha contado que para su nuevo espectáculo se ha ido a Alemania para comprar un ferrari de segunda mano, vehículo que ha partido en dos para poder subir al escenario. "Me vais a querer matar. Lo he cortado y le he sacado el motor y todo lo que pesaba, lo he descapotado y he contratado a un bailaor de flamenco que se sube encima algunas canciones. Me dicen que 'qué crimen he cometido con el coche', pero a mí me hacía ilusión utiilizarlo como instrumento", ha confesado. El cantante también ha confesado que tiene mucha ansiedad que solo se le quita tomando leche con galletas o callos preparados por su abuela.