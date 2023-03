La faceta menos conocida de Omar Montes, la de un padre protector y volcado en su hijo

Se suele referir a él como "mi príncipe", algo que no es de extrañar pues es uno de los pilares fundamentales de su vida. Así llama Omar Montes a su hijo, un pequeño de once años que lleva su mismo nombre y quién sabe si seguirá algún día sus pasos en el mundo de la música. Desde luego, el niño ya apunta maneras pese a su corta edad y se desenvuelve con mucho desparpajo frente a la cámara cuando se inmortaliza con el artista.

Es posiblemente la faceta menos conocida del exitoso artista de Pan Bendito, la de un padre que adora a su niño por encima de cualquier cosa. Le encanta compartir planes con él , ya sea grabando un vídeo mientras cantan y bailan o yendo a comer una hamburguesa por el barrio. Incluso, en ocasiones hemos visto como Omar Montes convierte a su vástago en una especie de 'mini-yo', vistiéndole con idénticas prendas y collares que él mismo utiliza.

Omar Jr. nació en 2012 fruto de la relación de seis años que mantuvo el trapero con una joven llamada Nuria Hidalgo, mientras vivían juntos en el mismo y humilde distrito madrileño donde el cantante se había criado. Cuando su bebé vino al mundo, el ex de Isa Pantoja no era por entonces alguien popular ni disponía de una cuenta corriente como la que tiene ahora. Al respecto, confesó que al principio lo pasó mal para criar a su descendiente ante la falta de recursos.

"Tuve un hijo muy jovencito, con 23 años. Entonces no tenía trabajo ni muchas oportunidades. Si pudiera volver atrás, hay cosas que no hubiera hecho... o sí", le contó a Jesús Calleja. Se refería a cómo tuvo que robar pañales y "no es algo de lo que esté orgulloso, pero ver pasar hambre a mi niño eso no va pasar", aseveraba. Con el tiempo, la cosa para Omar cambió radicalmente y ahora puede permitirse todos los caprichos que quiera con el jovencito.

De hecho, el intérprete de Alocao pasa todo el tiempo que puede con él y se lo lleva de un sitio para otro, reconociendo que "es lo mejor que me ha pasado en la vida". Incluso, el juez de Idol Kids llegó a bromear sobre hacer un futuro dueto o colaboración con el niño, algo que le encantaría, si bien aclara que por ahora su hijo se decanta más por el fútbol.

En 2019, mientras participaba en el reality Supervivientes en el que acabaría proclámandose campeón, el concursante reconocía en la isla lo mucho que echaba de menos a Omar Jr. "Espero encontrarme pronto con mi familia para darles un abrazo muy grande. No veo el momento de estar con mi hijo y estrujarle el corazón", decía emocionado. Nuria, su ex, señalaba al mismo tiempo de Omar que "es buen padre además de un chico bastante detallista, muy cariñoso y protector".

