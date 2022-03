Omar Montes responde así de rotundo a su implicación en la trama de pasaportes COVID falsos

Hace poco más de un mes se conocía la investigación que se estaba llevando a cabo sobre una organización que proporcionaba pasaportes Covid y PCR falsas en diferentes países de la Unión Europea. Una trama (se ha bautizado la investigación como operación Jenner) en la que se vieron implicados nombres como el del cantante Omar Montes. Se ha vuelto a referir el artista a este caso, respondiendo a una pregunta directa de Pablo Motos en El Hormiguero y asegurando que él ha cumplido con la ley. “Yo me he vacunado, estoy a favor de las vacunas desde que salieron, me he vacunado hasta de la gripe. Siempre me las he puesto, pero no puedo controlar todo lo que sale de mí”. Reiteró que no es cierto que él solicitara un pasaporte falso, como consta en la lista de la organización desmantelada.

“Ahí pueden quitar y poner los nombres que les dé la gana. Yo estoy informado de muchos de los nombres que hay en esa lista. Presentadores, colaboradores, deportistas, actores, un montón de personas estaban en esa lista y yo he consentido que se me ponga en la palestra. Me he callado como un bendito, pero si yo hablara... No soy así, todo el mundo me conoce, pero podría hacerlo. Yo podría coger y sacar a más de uno a la palestra y se tendría que dar un puntito en la boca. Ellos no saben que yo tengo esta información, pero yo tengo mis informadores. Si yo me pongo serio, al final alguno que otro cae" explicó. El artista, uno de los más populares y cercanos del panorama, achacó su aparición en esta investigación por un problema que tuvo hace tiempo con las autoridades. Según él, ha sido señalado desde entonces: "Después se filtraban muchas cosas mías a la prensa. Algunas verdades y otras mentiras. Pero ¿se me ha llamado de algún lado?, ¿he tenido que ir a algún sitio? No, porque lo tengo todo en regla, estoy vacunado, tengo el pasaporte. Es todo mentira, farándula para poner mi cara ahí" concluyó.

Se enfrentará a nuevos retos en El desafío

Omar Montes es uno de los concursantes de El desafío, programa que verá la luz este 11 de marzo y que pondrá a prueba a nombres tan conocidos como Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo. Entre otros retos, Omar tendrá que cantar ópera. “Cantar a pelo no es lo mío, nunca lo he hecho sin auto-tune, me siento raro” aseguró. Pocas cosas se le resisten al intérprete que ha vuelto a desfilar esta semana en la Fashion Week Madrid con la colección de su amiga Ágatha Ruiz de la Prada. Es la segunda vez que lo hace, pues ya paseó por la pasarela con la propuesta de la diseñadora en septiembre de 2021 junto a otro conocido rostro televisivo Gianmarco Orestini.

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la rama española de una organización, “que ha llegado a inscribir fraudulentamente en el Registro de Vacunación a 1.600 personas, entre ellas al famoso cantante Omar Montes” como informó la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa a finales del pasado enero. Los arrestados se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática negacionista en los que ofrecían pruebas PCR falsas y pasaportes COVID falsificados. Las autoridades informaron de que se investigarán todos nombres que han aparecido durante la desarticulación de la trama, en la que también se ha mencionado a Álex García y Verónica Echegui.

Omar Montes respondió en aquellos momentos desde Miami, donde se encontraba cuando salió a la luz la noticia. “Soy Omar Montes y estoy vacunado. Estoy muy concienciado con el uso de las vacunas como parte de la solución de la pandemia. No puedo controlar todo lo que se pueda decir de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más” escribió.

