Norma Duval y su momento más complicado en 'El Desafío' tras superar el coronavirus

Norma Duval se ha sincerado sobre qué prueba de todas las que ha tenido que hacer en El Desafío le ha dado más miedo. La actriz, que pasó unos momentos muy duros cuando contrajo el coronavirus, porque estuvo ingresada en el hospital siete días con neumonía bilateral, ha relatado que la apnea es el reto más difícil al que se ha enfrentado. "Tenía pavor y venía de pasar esta enfermedad que me dejó tocada. La verdad que le tenía un pánico tremendo porque no sabía cómo la iba a hacer. Pensaba todo el rato que no iba a durar ni un segundo, que era imposible", ha dicho la también cantante en El Hormiguero, añadiendo además que sus ganas de hacerlo bien y la fuerza de voluntad al final provocaron que lo consiguiera. "Este programa requiere que lo des todo, así que fui a por todas", ha continuado diciendo la concursante del formato de Antena 3, donde un experto está a su lado en todo momento para que no les pase absolutamente nada cuando están bajo el agua.

Norma Duval vuelve a la televisión con su proyecto más valiente

La concursante del programa creado a partir de los retos que Pilar Rubio hacía en el formato de Pablo Motos ha confesado también que mientras hacía la apnea ella no quería salir del agua, a pesar de que el experto le decía que tenía que hacerlo para que no le diera un black out, una reacción del cuerpo cuando pasan mucho tiempo sumergido sin respirar y sale a la superficie. "Yo dije yo reviento pero no salgo, me da igual. Aquí me da el patatús. Le dije a Jundi, si paso los tres minutos dame un toquecillo y cuando me lo dio dije, 'pues voy a aguantar un poco más', y por lo visto yo ya estaba como convulsionando", ha expresado Norma.

"Es una prueba única y yo me he sorprendido a mí misma", ha dicho Norma. Además, la intérprete ha confesado que tras grabar los viernes, un rodaje como si fuera un directo porque se quedaba todo como saliera en el momento, pasaba el fin de semana muy cansada "mentalmente". "Cómo te comes el tarro, piensas todo el rato qué he hecho, por qué me ha salido mal...", ha dicho en el programa de Antena 3. La más veterana del talent, que ha asegurado que considera a Omar Montes como un hijo, también se ha sincerado contando una anécdota sobre las fiestas a las que ha ido invitada por jeques árabes en Marbella y Tanger: "Cuando he ido había mucha comida y mientras hay música y ambiente no te dejan coger nada. Lo intentas así con sigilo y no puedes comer nada. Se acaba todo y ya es cuando puedes coger lo que quieras", ha contado entre risas a Pablo Motos.

Las confesiones de Norma Duval tras uno de los años más duros de su vida

Además de este momento tan bueno profesionalmente, la vedette, que tiene a sus espaldas una carrera plagada de éxitos en el mundo del espectáculo, está muy orgullosa de su familia: sus tres hijos, Marc, Yelko y Christian, y su nieto, Izan, nacido hace nueve años de la relación del primero con Patricia Vállez. Pero además, durante este 2022 será abuela de nuevo. "¡Voy a tener una nieta! Mi hijo Yelko y su pareja, Carmen, están esperando una niña", dijo al finalizar el año a ¡HOLA!.

