Jesús Calleja viajará al espacio en su aventura más extrema

Jesús Calleja va a vivir una de las aventuras más extremas y apasionantes de su carrera. El presentador viajará de la mano de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos que también le habría ofrecido la misma oportunidad a Omar Montes, al espacio, rompiendo las barreras de la tecnología y la exploración. Prime Video colaborará con Mediaset España y Zanskar Producciones para producir una nuevo formato sin precedentes para la televisión española que se estrenará exclusivamente en el grupo audiovisual y en la plataforma estadounidense. "Este es el proyecto más importante de mi vida: me voy al espacio. Gracias a Paolo Vasile por imaginarlo, creer en ello y proponerlo, a Ricardo Cabornero por rematarlo y conseguirlo, y a todos los que lo van a hacer posible", ha escrito el explorador en sus perfiles sociales.

El presentador de Planeta Calleja ha compartido un vídeo en sus perfiles sociales en el que muestra la cápsula y el cohete en el que viajará, el medio de transporte en el que cumplirá uno de sus mayores sueños. "Lo grabaremos todo con nuestro equipo y lo retransmitiremos en directo en Mediaset y Amazon Prime Vídeo (en todo el mundo). También haremos tres piezas documentales para narrar el antes, el durante y el después", ha continuado diciendo el aventuro, que ha reconocido que ir al espacio siempre ha sido una de las cosas que quiso desde pequeño. "Cuando era niño, yo quería ser astronauta", ha explicado Jesús, que además ha desvelado que llegaron a llevarle al psicólogo por su obsesión al respecto. "No hay nada, ningún desafío ni reto, que supere lo que voy a hacer", ha añadido.

Además, Jesús ha contado cómo se enteró de que él era el elegido por la cadena para hacer esta docuserie, un momento en e que el presentador ha confesado que no se lo creía. "Me llamaron para una cena y para comunicarme algo secreto. Cuando me lo dijeron entré en shock, pensé que era una broma, me agarré a Paolo, le abracé, perdí los papeles", ha dicho el explorador, que se enfrentará a la aventura más importante de su vida, en la que se convertirá en el tercer español de la historia en viajar al espacio, solo precedido por los astronautas de la NASA Pedro Duque y Miguel López-Alegría.

"La Tierra se quedaba pequeña para un tío tan grande", han escrito desde las redes sociales de Amazon, plataforma en la que además han asegurado que los viajes de Jesús Calleja por todo el mundo se han convertido en un formato muy querido por la audiencia española. "Ahora podrán seguirlo durante el viaje de su vida al espacio. Nuestra alianza con Mediaset España ha contribuido a cambiar el paradigma de la convivencia de la televisión en streaming y en abierto y estamos encantados de unir fuerzas para este nuevo contenido histórico", ha declarado Barry Furlong, VP de Prime Video en Europa.