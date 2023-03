Omar Montes relata los episodios de bullying que padeció en el colegio siendo un niño: 'He sufrido mucho’

A pesar de haberse convertido en un cantante de éxito en los últimos años, Omar Montes no ha tenido una vida nada fácil. El propio artista se ha sincerado y se ha abierto en canal acerca relatando los duros momentos que pasaron él y su familia en su infancia. "Vivía en un barrio complicado. Hemos pasado bastantes fatigas. Me crié en unas chabolas con mis abuelos y con mi madre. Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio. Ahí me veían todos los niños bañarme y, claro, para mí era lo normal. Ahora, flipo. Voy a mi casa y pienso que igual esto no era lo normal, pero a mí me agradaba", confesaba el artista en Déjate Querer.

"A veces si comías, no cenábamos. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda. Otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba, puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios. Más adelante, cuando tiraron las chabolas, nos dieron un piso en Carabanchel", ha añadido Omar.

El bullying y el deporte

El cantante también ha sufrido episodios de acoso en su etapa escolar. Montes ha relatado uno en el que le empujaron desde una tapia: "Estaba jugando a la pelota y, de repente, un muchacho la tiró al cementerio con muy mala leche. Era la única pelota que tenía y me costó mucho tenerla. Estaba subiendo a la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente diez minutos", contaba, agregando lo mucho que empatiza cada vez que escucha algún caso de bullying: "Sé lo que duele. Al final hay que espabilar, y hay que plantarle cara al agresor y pedir ayuda".

Ante estos sucesos, al cantante asegura que le salvó el boxeo. Para él, este deporte y el gimnasio son dos de las cosas más importantes en su vida: "Muchos dicen hay que aceptarse y hay que estar bien consigo mismo, y es verdad. Pero yo que he pasado por esos momentos malos, yo no conseguí aceptarme. Gordo, gitano, moro. Lo tenía todo para para el bullying. Hablando claro, he sufrido mucho. Pero gracias a Dios han venido tiempos mejores", señalaba el de Pan Bendito.

Omar ha destacado que después vino la música. Aunque él siempre había cantado, nunca le había funcionado: "Conseguí pegarla con la canción Conmigo con mi hermanito Moncho, pero antes de eso no había dinero. Yo invertía en música más que ganaba". Ahora, todo eso ha cambiado y Omar Montes es un artista muy reconocido y no solo en España. De hecho, ha confesado que su sueño es hacer un dueto con Travis Scott e, incluso, cantar con Madonna, aunque con esta última ya están en contacto para hacer algo juntos.

La relación con sus abuelos y la separación de sus padres

A sus 34 años, Omar lo ha aprendido todo de sus seres más queridos, sobre todo de su abuela: "Intento predicar con el ejemplo. Valores de siempre tratar a la gente como te gusta que te traten a ti, tener respeto siempre da igual quien sea", señalaba. Sus padres están separados desde hace mucho tiempo: "Nunca los he visto juntos". "Tuvo dos hijas más con dos mujeres diferentes y él se dedica a cuidarlas y estar con ellas", decía Omar de su padre, explicando que ejerció menos de progenitor con él porque se consideraba un niño "difícil" a causa del "bullying" y de "sufrir tanto". En cambio, su hijo Omar, que nació en 2012, "es maravilloso, está todo el día dándote abrazos, besos. Yo era un niño cariñoso selectivo, cariñoso con mi abuela, con mi madre",se sinceraba.