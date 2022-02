La inesperada reacción de Omar Montes al ver a una familiar de Camarón concursando en 'Idol Kids'

El talento se hereda y eso es lo que ha ido a demostrar Alba Rodríguez a Idol Kids, que además logró impresionar a Omar Montes al descubrir el vínculo que les une y después con su memorable interpretación. Antes de la actuación, ya dejó constancia de dónde venía y de quién era familia, del gran Camarón de la Isla, una afirmación que ha sorprendido a todos los presentes. "He venido con mi tía Manuela, mi abuela Coco y mi madre Estrella", decía la joven artista que no esperaba la reacción del cantante del madrileño barrio de Pan Bendito.

"¿Tu abuela Coco? ¿Cómo que tu abuela Coco? ¿Tu abuela Coco la hermana de la tita 'Chispa'?", preguntaba perplejo Omar mientras Alba asentía con la cabeza. "No me digas eso, la familia de Camarón", expresaba para sorpresa de todos. "Yo tengo un vínculo muy estrecho con Camarón porque la Chispa, su mujer, es hermana de mi abuela. En mi familia hay mucho arte, no solo por Camarón. También por la parte de mi padre", explicaba Alba, de 15 años, añadiendo que "Camarón es muy importante para nuestra familia y para todo el mundo. Era muy grande".

El sueño de Alba Rodríguez es llegar a lo más alto dentro del mundo de la música y es consciente de la responsabilidad que tiene al venir de la familia de Camarón de la Isla: "Tengo mucha responsabilidad, voy a intentar hacerlo bien. Me gustaría llegar a lo más alto en el flamenco y poder ser como los más grandes de mi familia y mi tío Camarón". La joven artista, que interpretaba Lágrimas negras, encandilaba a los miembros del jurado y a los espectadores con su voz y su forma de bailar. Tras su actuación, Dionisio Martín solo ha tenido palabras de halago hacia ella: "Nosotros los gitanos tenemos una forma de vivir y de sentir, nacemos con ello. Nuestra forma de expresarlo es tal y como tú lo has hecho esta noche. Sobre todo teniendo por referencia al gran maestro Camarón de la Isla". Por su parte, el más sorprendido de la noche, Omar Montes, ha destacado el desparpajo con el que Alba cantaba, "te has comido el escenario, el arte que tienes y el desparpajo… Lo llevas en la sangre. ¿Qué hay mejor que eso?", lo que le ha llevado a obsequiarle con el ticket dorado y, por consiguiente, con el pase directo a la semifinal del concurso.

La abuela de la joven estaba entre el público y Omar Montes, que la conocía, ha acudido a saludarle: "Esto se avisa", le comentaba a la abuela refiriéndose a que él no sabía nada de que habían ido como espectadores. El de Pan Bendito ha aprovechado el momento para contar una anécdota que le ocurrió en casa de la tía Chispa: "La familia de Camarón me invitaron allí a su casa y me dijeron, 'yo quiero conocer a ese muchacho que canta la canción de Conmigo'. Estaba la tita Chispa con la comida y me invitaron a comer. Y me dijo una frase que no se me olvidará en la vida: 'Si el tío José (Camarón) estuviera vivo, contigo hubiera grabado cien por cien'. Me dejó... Se me pone la piel de gallina de pensarlo", relataba Omar Montes con orgullo recordando ese momento.

