La apoteósica llegada de Ilia Topuria a Madrid acompañado de su pareja, Giorgina Uzcategui

La locura se ha desatado este jueves en el Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas con la llegada de Ilia Topuria (27). El campeón del mundo de la UFC ha aterrizado en España como una auténtica estrella procedente de California, donde el pasado fin de semana se proclamó nuevo rey del peso pluma. Acompañado de Giorgina Uzcategui Badell, con la que espera un hijo, ha mostrado el cinturón que lo acredita como campeón y que representa el que los sueños se hacen realidad. Ha atendido a las decenas de fans que esperaban con pancartas llenas de mensaje de admiración y ha explicado cómo está viviendo esta nueva etapa en la que quiere seguir superándose a sí mismo.

En medio de fuertes medidas de seguridad, rodeado de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el deportista ha atravesado las puertas automáticas mientras los allí presentes coreaban su nombre. Ha posado orgulloso con su trofeo, mientras su pareja le miraba con orgullo a unos pasos, y ha dedicado varios minutos a dar la mano, firmar autógrafos y hacerse selfies con los fans que le esperaban tras una zona de seguridad. El momento más emotivo ha sido cuando ha cogido en brazos a su seguidor más joven, ¡un bebé de solo unos meses!

Para Ilia Topuria ha sido de vital importancia tener cerca a Giorgina (se conocieron en una cena) durante la competición y también en estos días posteriores de emociones desbordantes. De hecho ha asegurado que el mejor regalo es compartirlo con las personas que le han animado cuando ser campeón del mundo era solo un sueño. "Por supuesto, el apoyo de mi familia, la de Giorgina... Todos los que ves a mis espaldas, son personas imprescindibles en mi vida, así que qué suerte tengo de poder compartirlo con ellos. ¿Qué vale tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo?", ha indicado.

Giorgina, que es influencer y empresaria, ha explicado que la experiencia vivida "ha sido algo espectacular" y ha remarcado el gran esfuerzo que hay detrás de una victoria de esta magnitud, una parte que el público no ve. "Muchísimo trabajo detrás de todo, me alegra mucho verle cumplir sus sueños. Muy emocionante. Está muy agradecido con todo el país por el recibimiento que estamos teniendo, estamos viviendo un sueño", ha dicho en el aeropuerto.

Desde su victoria frente a Volkanovski la madrugada del sábado al domingo hasta su llegada a Madrid, Topuria ha vivido unas jornadas intensas. "Ha sido maravilloso poder vivirlo. Una cosa es tenerlo en la mente, tener la fe inquebrantable de que va a pasar, y otra cosa es después vivirlo en la realidad. Me siento súper agradecido con todos los momentos que he sido capaz de vivir y lo más importante de todo es que he sido capaz de disfrutar de cada momento", ha asegurado.

Conocido como El Matador y afincado en Alicante, ha reconocido que le gustaría defender su título en una lucha contra Conor McGregor en el estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, equipo del que se ha declarado abiertamente forofo. Pero el gran cambio para Topuria está a punto de llegar y nada tiene que ver con su carrera deportiva sino con su parte más personal: va a convertirse en padre por segunda vez, la primera al lado de Giorgina. Sin duda, el broche de oro a un año que tendrá para siempre un lugar privilegiado en su historia.