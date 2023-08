Aprendiendo un deporte acuático sin salir de Madrid ¡A surfear! Laura Escanes se atreve a cabalgar las olas por primera vez... de una forma muy particular La modelo e influencer apura el verano con planes muy divertidos en compañía de sus mejores amigas

Laura Escanes se atreve con todo y no tiene miedo alguno en lanzarse a la piscina, nunca mejor dicho en este caso. La hemos visto navegar, hacer buceo, practicar apnea... y el último reto que se ha marcado es nada menos que aprender a surfear. Ni corta ni perezosa, este viernes se ha puesto manos a la obra en la que era su primera vez sobre una tabla y los nervios parecían estar a flor de piel.

Excitante aventura en una jornada de lo más entretenida pero con un detalle importante: que no le ha hecho falta salir de Madrid. La influencer de 27 años quedaba con dos de sus mejores amigas, Ari Bueno Gisbert y María Aracil, para pasar el día en la escuela Honna Surf Hub que se encuentra en la localidad de Alcorcón al sur de la comunidad. Una vez allí, la ex de Risto Mejide disfrutaba al máximo en la mejor compañía y la veíamos cabalgar las olas, no sin la lógica ayuda de los monitores.

Como dato curioso, entre las personas que han agarrado de la mano a nuestra protagonista para que no se cayera se encontraba Jorge Ventosa, el director de producción de El Hormiguero que cada noche aparece en pantalla liderando la coreografía durante el baile de inicio en el programa de Pablo Motos. Allí estaba Laura con él dándolo todo y manteniendo el equilibrio como podía, para finalmente ser engullida por el agua y salir a flote con una sonrisa.

La modelo apura por tanto el verano de una forma muy particular y con planes tan divertidos como apetecibles, sin necesidad esta vez de ir a los idílicos lugares de mar o playa que tanto le gustan. No solo eso, sino que en la mañana del sábado la autora del libro Piel de letra ha pasado de los deportes acuáticos a la escalada indoor dentro de un rocódromo, bien sujeta a los arnés en un ejercicio verdaderamente exigente que también le ha encantado.

Días muy intensos para ella en la recta final de la temporada estival, mientras sigue volcada en su hija Roma y viviendo una apasionada historia de amor con el cantante sevillano Álvaro de Luna. El pasado jueves, su agenda la llevaba al preestreno en la capital de la película Mi soledad tiene alas, el debut del actor Mario Casas como director de un filme que además está protagonizado por su hermano Óscar.

Allí, en el posado ante los reporteros gráficos, Laura Escanes no solo nos conquistó tras recuperar su melena pelirroja, sino también por saber reciclar como nadie los vestidos de fiesta más sensuales. Apostaba entonces todo al color negro con su look para la 'première', fusionando solo dos prendas que incluían un pronunciado escote con minifalda ajustada, que sumaba incluso un toque más elegante gracias a una fina tira que se cruzaba sobre el pecho.

