Laura Escanes, víctima de unas fotos creadas con Inteligencia Artificial: 'El cuerpo de una mujer no se utiliza'

Laura Escanes, de 27 años, ha denunciado públicamente que ha sido víctima de una grave manipulación fotográfica. "Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por Inteligencia Artificial. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", ha manifestado rotunda.

La 'influencer' ha recibido numerosos mensajes de apoyo, pero también ha sido cuestionada por haber subido a sus redes imágenes en la que posa sin ropa. Ante estos comentarios, Laura ha explicado la gran diferencia que existe entre el contenido de su propio Instagram y el delito que supone que haya fotos suyas editadas circulando por la red. "Si me quiero desnudar, me desnudo yo. No he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía. A ver si lo entendemos", ha añadido. "Si quiero desnudarme, yo decido cuándo hacerlo, no unos energúmenos", ha insistido.

- La confesión íntima de Laura Escanes sobre el aborto que sufrió una vez

Este desagradable suceso ha empañado las vacaciones de Laura. La 'influencer' anunció su desconexión de redes sociales el pasado 8 de agosto para dedicarse por completo a su hija, la pequeña de Roma, de tres años. "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada", aseguró en aquel momento.

Entonces nada hacia presagiar que su tranquilidad iba a durar tan poco. "Si yo juro que intento desconectar, pero así no puedo", ha lamentado tras descubrir que andan circulando unas fotos suyas, completamente editadas, en las que aparece desnuda.

Lo ocurrido con Laura nos recuerda a lo que sucedido a finales de mayo con Rosalía. La artista catalana, de 30 años, denunció públicamente al cantante sevillana Juan Manuel Cortés Reyes, conocido como JC Reyes, por haber compartido en sus redes sociales dos imágenes suyas, completamente editadas, en las que aparecía en toples. Ante la gravedad del asunto, Rosalía dijo: "El cuerpo de una mujer no es propiedad pública. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar".

Álvaro de Luna sube a Laura Escanes al escenario y juntos protagonizan este romántico momentazo