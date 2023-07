La confesión íntima de Laura Escanes sobre el aborto que sufrió una vez

Laura Escanes ha realizado ante sus miles de seguidores una confesión de su esfera más privada, hecho que no era de dominio público y ella misma contaba durante una conversión con sus fans en su perfil público. Todo comenzó cuando se puso sobre la mesa el tema de tener más descendencia, y si le molesta a la modelo que la prensa le formule esa cuestión. "En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta superíntima", señalaba.

Tras leer su contestación en uno de los mensajes de texto que iban publicándose, uno de sus casi dos millones de 'followers' en Instagram quiso preguntarle entonces: "¿Has sufrido un aborto?", a lo que la autora del libro Piel de letra respondió: "Una vez". La influencer no entró en más detalle sobre este episodio de su vida hasta ahora desconocido, por lo que tampoco precisó cuándo había ocurrido y si era algo reciente o corresponde a un pasado más lejano.

Otra de las cuestiones que le lanzaron los internautas iba relacionada con su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna, y si cree que seguirán juntos hasta que -como dice el dicho popular- la muerte los separe. "Si estás con alguien pensando que se va a acabar y no va a ser para toda la vida, para mí no tiene sentido", manifestó la ex de Risto Mejide. "Pero estoy aprendiendo a vivir más el presente y no preocuparme tanto por lo que tiene que llegar", apostillaba.

En cualquier caso, Laura Escanes dejó claro que "a tu pregunta", la respuesta es "sí". Es decir, que está muy enamorada del artista sevillano con el que sale desde hace meses y su relación va viento en popa a toda vela. Buena muestra de ello son las palabras que ella le ha dedicado a su chico, mientras sigue de vacaciones en Menorca con su hija. "Te espero en la sombrita", le decía mientras compartía una imagen de ella en bikini sentada en un confortable sofá de una terraza.

"Voy a acabar yendo en bici con tal de llegar antes", contestaba con humor a su chica el intérprete de Levantaremos al sol o Juramento eterno de sal, reflejando las ganas que tiene de verla. Mientras llega ese ansiado momento para ambos, la que fuera concursante de El desafío disfruta al máximo de su pequeña de tres años, con la que hace todo tipo de planes en la isla balear: "Dice Roma que soy una sirenita... y si lo dice ella yo me convierto en sirenita y punto", contaba de esta manera tan divertida al hablar de lo que le había dicho su niña.

Quien también esta en este enclave paradisíaco del Mediterráneo es una de sus mejores amigas, Gemma Pinto, novia del laureado piloto catalán de MotoGP Marc Márquez. Además, aprovechando su estancia allí, ambas se han fotografiado en barco sobre aguas cristalinas derrochando belleza, sensualidad y complicidad.

