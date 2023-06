Laura Escanes aclara cómo es en estos momentos su relación sentimental con Álvaro de Luna

Han sido días de mucha incertidumbre en lo que respecta a la vida privada de Laura Escanes y Álvaro de Luna y al amor que comenzaron a finales del pasado año. Los rumores que apuntaban hacia una posible crisis en la pareja han inundado las redes sociales y copado multitud de titulares en las últimas dos semanas, pero no ha sido hasta ahora cuando la influencer ha decidido pronunciarse. Muy contundente y firme, la barcelonesa, de 27 años, ha aclarado cómo es su relación actual con el cantante, de quien ha estado separada durante más de quince días con motivo de un importante compromiso profesional.

La oleada de especulaciones que señalaban hacia un supuesto mal momento e incluso posible ruptura en la pareja brotaron después de que Laura hiciera las maletas para afrontar el rodaje de La Travessa, un reality show de TV3 del que es presentadora y cuya grabación se ha llevado a cabo en el Pirineo catalán. Desde entonces, las muestras públicas de afecto a las que tenían acostumbrados a sus admiradores comenzaron a brillar por su ausencia, algo que hizo que las alarmas se dispararan y a lo que posteriormente se sumó que no habían compartido ninguna imagen de su reencuentro. Fue entonces cuando ambos optaron por permanecer en silencio, otro indicio que alimentó dicha teoría y las sospechas. Hasta este jueves, cuando la creadora de contenido ha hablado alto y claro.

A través de una imagen de lo más significativa y unas concluyentes palabras, la influencer ha zanjado todo el ruido que ha empañado el bonito romance que comparte con el artista, de 29 años. "¿Contentos? Del día que supuestamente no nos habíamos visto en Madrid", ha escrito la exmujer de Risto Mejide junto a una instantánea en la que aparece besando en la mejilla a su novio en lo que parece ser un club nocturno. Una prueba en toda regla con la que ha puesto sobre la mesa que todo continúa yendo sobre ruedas.

Pero las declaraciones de Laura sobre el tema no se han quedado ahí y ha querido hacer público un comunicado en el que habla de los motivos por los que últimamente no comparten contenido juntos; todo ello, después de que una seguidora se interesara por saber "qué pasa con Álvaro". "Pasa que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no, aunque parezca mentira, y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo", ha señalado a través de un escrito.

Pese a que ha reconocido que entiende que "en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad... a veces, disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario y, a veces, me cuesta más publicar por estas cosas. No quiero sentir esta presión", ha concluido, volviendo a evidenciar que su historia está más que consolidada. Ahora, ya de vuelta a la 'vida real', ha admitido que lo que más ha echado de menos en los días que ha estado fuera ha sido "a Roma, a Álvaro, a mis amigas, mi rutina y mi casa", así como "cocinar con la Thermomix, ver series, quedarme dormida en el sofá o dormir sin despertador".

