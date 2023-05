Laura Escanes sufre un ataque de pánico y paraliza su agenda de forma repentina

No es oro todo lo que reluce y menos todavía cuando se trata de las redes sociales. Ese ha sido el mensaje que ha lanzado Laura Escanes este jueves, cuando se ha visto obligada a anular de forma repentina un importante compromiso profesional a causa de un ataque de pánico y varios días sufriendo ansiedad. Por primera vez en su trayectoria como influencer, la catalana de 27 años ha cancelado su presencia en una cita horas antes de su celebración, algo que no ha dudado en compartir con su comunidad virtual para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Tras regresar de una idílica escapada de desconexión y relax a Menorca junto a su pareja, Álvaro de Luna, la creadora de contenido ha retomado los quehaceres que invaden su agitada agenda. Si esta misma mañana se mostraba realizando ejercicios para cuidar su voz, que se ha visto resentida en las últimas semanas, y arreglándose la melena junto al estilista Pablo Macías en un vídeo pregrabado, durante la tarde no ha dado señales de actividad en su cuenta. Ha sido ocho horas después de su última publicación cuando la barcelonesa ha contado lo que le ha ocurrido: "Hoy tenía un evento muy importante al que no voy a poder ir. Nunca he cancelado nada a 24 horas de ir porque siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cualquier organización", ha comenzado diciendo en un comunicado que ha emitido de forma escrita y sobre un fondo negro.

El motivo que ha impulsado a Laura a tomar esta difícil determinación ha sido un problema relacionado con su salud mental. "Lamentablemente, hay cosas que no se eligen. La ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Si me seguís, habréis visto que estos días he estado un poco ausente (de hecho, he intentado dejar grabados todos mis compromisos profesionales con tiempo porque sabía que estaba llegando a mi límite). Y esta semana he petado", ha continuado relatando.

Tal y como ha confesado, los dos últimos días han sido especialmente duros para ella. 48 horas en las que la ansiedad ha sido la gran protagonista, pues "a veces, intento llegar a todo y estas semanas han sido semanas muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada". Además de ejercer como presentadora de su propio podcast en Podimo, Entre el cielo y las nubes, la exmujer de Risto Mejide acaba de embarcarse en un nuevo proyecto televisivo, en el que será la conductora de un nuevo reality en TV3, La Travessa. Todo ello se ha unido y ha detonado: "Mi cuerpo necesita parar", ha reconocido.

En este contexto, la influencer ha decidido priorizar su bienestar mental, algo que también le ha sido recomendado por parte de los profesionales. "Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo. Hoy era imposible asistir. Y, aun así, la culpa y la presión sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera de mí, incluso en mis peores momentos", ha agregado visiblemente afectada. Además de poner en valor la importancia de apoyar y cuidar la salud mental, Laura ha subrayado que se queda con el lado positivo de la situación, pues ha recibido mensajes de cariño y empatía. "Gracias a parte del equipo de la organización que lo ha entendido y me ha respetado", ha concluido junto al emoticono de un corazón rojo cubierto con una venda.

