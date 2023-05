Laura Escanes y Álvaro de Luna hicieron de celestinos con sus amigos... ¡y también se han enamorado!

Al inicio de su relación, Laura Escanes y Álvaro de Luna se vieron envueltos en un revuelo mediático con el que no contaban. De un momento para otro, la influencer y el cantante se convirtieron en el centro de todas las miradas y, a pesar de que ellos se estaban conociendo, todos daban por hecho que ya eran pareja. Un viaje a Tenerife desató los rumores. Laura y Álvaro fueron fotografiados de lo más cariñosos, besándose y demostrando lo ilusionados que estaban con lo que estaba surgiendo entre ellos. Sin embargo, lo que no sabíamos es que ese viaje también fue el inicio de otro amor.

La presentadora de Entre el cielo y las nubes y el cantante de éxitos como Todo contigo o Juramento eterno de sal, no son los únicos que terminaron enamorándose. Ari Bueno, gran amiga y representante de Escanes, y Alberto Oliveras, uno de los mejores amigos de Álvaro, ¡ahora también son pareja!

Así lo ha contado la propia Laura Escanes, que ha sido la primera invitada en el nuevo podcast de Oliveras, The Crew Talks. En su charla, la influencer ha desvelado el papel tan importante que tuvo en el inicio de su relación con Álvaro, asegurando que: "De repente apareciste tú, que eres como el salvador de todos tus amigos. Y por eso apareció nuestra relación, porque tú y yo teníamos muchas conversaciones sobre cómo gestionar algunas cosas, y eso nos daba paz y tranquilidad a todos".

El nutricionista y entrenador explica que: "Yo normalmente me he dedicado a ser el ancla de la gente de mi entorno. Y yo estaba en un momento de mi vida en el que pensaba que no voy a volver a echarme novia en la vida... no voy a conocer a nadie con la que pueda congeniar la parte de asumir mi trabajo y mi vida social... Y de repente aparece tu amiga y representante Ari, para completar toda esta fantasía".

"Ella además estaba en plena mudanza a Madrid", recuerda, añadiendo que: "Si alguien estuviera en ese momento, era todo un poco guión de película. Porque fue como: Tú, tu mejor amigo es Álvaro; Yo, mi mejor amiga es Ari. Y de repente ¡el amor nace!". "Además sin ningún tipo de presión, quitando que Ari me decía que yo no le gustaba nada al principio", dice Alberto Oliveras sin poder contener la risa.

Laura no puede estar más feliz de que tanto ella como su mejor amiga hayan recuperado la ilusión al lado de Álvaro y Alberto. A Ari la conoce desde hace más de una década y se ha convertido en un pilar fundamental para ella. Juntas han vivido los mejores momentos y también algunas circunstancias complicadas, pero han sabido seguir adelante apoyándose la una en la otra. "Hace unos años no podríamos haber adivinado todas las cosas que estamos viviendo ahora. Qué bonito es decir sí a las cosas que dan miedo de tu mano. Te quiero", le dijo la influencer a su amiga y representante en una ocasión.

Ari también ha sido muy importante para Alberto en el lanzamiento de su nuevo proyecto, y el nutricionista le ha querido dar las gracias a través de las redes sociales. "Hoy es un día muy feliz porque por fin, ve la luz algo que era un sueño para mi pero que se ha hecho realidad y, sobre todo, rodeado de la gente que más quiero, de mis amigos y familia. Espero que os guste y que lo disfrutéis porque le he puesto todo mi cariño y esfuerzo Muchas gracias a mi crew y especialmente a @ariswallow porque sin ti, nada hubiera sido posible". "Estoy muy orgulloso de ti, hermano", le ha dicho Álvaro.

Los cuatro están disfrutando al máximo, haciendo todo tipo de planes juntos. El último fue el pasado mes de enero, cuando se escaparon unos días cerca del mar. Tal y como puede verse en la imagen, posaron de lo más cómplices en este viaje exprés en el que también estuvo presente su amigo, el abogado y empresario Julián Galindo, además de la hija de Laura Escanes, Roma.