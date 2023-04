La romántica declaración de Laura Escanes a Álvaro de Luna a ritmo de Rosalía

Quizás no deja de ser un cliché, pero no por eso deja de ser menos cierto. Tras la tempestad, llega la calma y, en el caso de la influencer Laura Escanes, después de los ríos de tinta desbocados que provocó su separación de Risto Mejide a finales del año pasado, las aguas han vuelto a su cauce. “Diría que estoy en mi mejor momento. Yo proyecto siempre para arriba. Este año han pasado cosas maravillosas” confesaba la catalana el pasado mes de marzo. Y es que además de recoger el premio a 'Creador digital del año' en los Premios Ídolo, participar en la tercera edición de 'El desafío', comprarse su propia casa en Madrid, su relación al lado del cantante Álvaro de Luna va viento en popa.

Inseparables desde que sus caminos se cruzaron allá por el mes de noviembre, la pareja se ha convertido en el binomio perfecto y no hay evento que ella protagonice que no esté él ni concierto que él organice que no esté ella. Es por ello que tras más de medio año de relación, Laura ha compartido con sus seguidores una bonita declaración de amor a su chico acompañada de una fotografía de ambos mirando una puesta de sol. "Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas" escribía la influencer, haciendo suya así una de las estrofas de la canción 'Beso' de Rosalía y Rauw Alejandro y poniendo así de manifiesto el gran apoyo que ha supuesto para ella tener al lado al cantante en estos meses tan llenos de cambios en su vida.

Lejos de guardar silencio, el cantante no ha dudado en responder al mensaje de su chica y ha comentado la publicación con una breve frase en la que podía leerse: “Mi paz” junto a un emoticono de una estrellas y un corazón blanco, que ponen de manifiesto el increíble momento por el que atraviesa la pareja y que pasan a completar las que el artista hacía públicamente a ¡HOLA! hace tan solo unas semanas. “Laura me aporta muchas cosas buenas ¿no me ves la cara de felicidad? Me da mucha estabilidad y felicidad y eso me hace sentirme bien y estar muy contento. A Laura y a mí se nos nota que estamos muy bien y eso nos produce una satisfacción increíble” declaraba Álvaro durante la presentación de Gentlemen Society, la nueva fragancia masculina de Givenchy.

Enamorados y felices, Álvaro continúa recorriendo los escenarios de nuestro país mientras que Laura continúa acoplándose a su nueva vida, ya que mantiene la custodia compartida de su hija Roma, de 3 años, con Risto Mejide, algo que al principio se le hacía bastante raro. “No me imaginaba viviendo sola una semana y otra con Roma en algún sitio muy grande. La semana que estoy sola me sobra espacio", ha explicado. Aun así, la influencer va poco a poco adaptándose a la rutina y además de decorar su nueva casa y su vida, Laura también se encuentra redecorando su cuerpo, pues hace tan solo unos días se borraba uno de los tatuajes que se hizo en honor a su expareja.