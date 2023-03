Laura Escanes opina sobre el nuevo amor de Risto Mejide

Han pasado seis meses de la separación de Risto Mejide y Laura Escanes y ambos disfrutan ya de una nueva vida. El publicista está enamorado de la farmacéutica Natalia Almarcha, y la 'influencer' ha vuelto a sonreír gracias al cantante Álvaro de Luna. Además, siguen triunfando en sus respectivos trabajos. Risto presentó ayer su nuevo libro, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach, en el Teatro Real, de Madrid, con la presencia de su novia. A la misma hora y a escasos metros de distancia, Laura estrenaba su primer live podcast, Entre el cielo y las nubes, con Dulceida, en el madrileño Cine Callao con su chico entre los asistentes. Una coincidencia a la que quitó importancia la 'influencer'. "Estas cosas pasan y le deseo todo el éxito del mundo", dijo en declaraciones a Europa Press.

- Colorista, luminosa y muy acogedora: así es la nueva casa de Laura Escanes

Laura, de 26 años, también aclaró que su relación con Risto sigue siendo maravillosa por el bien de su hija Roma. "Se han dicho muchas cosas, pero nosotros siempre hemos mantenido lo mismo, lo importante era el cariño, el respto y, sobre todo, por una persona en común que es nuestra hija, lo más importante del mundo. Yo le deseo toda la felicidad, los caminos se separan, no le deseo ningún mal ni él a mí, todo está bien". Como prueba de esa cordialidad, la 'influencer' se pronunció en cariñosos términos sobre el nuevo amor de su ex. "Si él está feliz eso repercute en que todo esté bien, que Roma esté bien y eso es lo más importante".

Además, se mostró muy agradecida tras escuchar de boca de Risto que el día de su boda había sido uno de los más felices de su vida. "Hay momentos en los que las parejas se separan, pero eso no quita que todo lo que hayas vivido antes sea bonito y hayas sido feliz", aseguró Laura. El publicista también defendió que el amor no tenía edad y la 'influencer' reconoció que fue muy complicado gestionar las críticas en determinados momentos. "Nublaban un poco todo, al menos a mí se me hizo muy grande, pero poco a poco he aprendido que estas cosas pasan, es el precio que pagas por ser un personaje público. Al final es ser fiel a lo que tú sientes y sentir eso, como hagas caso a todo lo que se dice, te vuelves loco", reflexionó.

Risto, por su parte, desveló en la presentación de su libro que había felicitado a Laura por su nuevo proyecto. "Tenemos un relación extraordinaria y le deseo lo mejor y además sé que lo va a petar", afirmó. Cuando le preguntaron por la relación de su ex y Álvaro de Luna, él se limitó a decir: "Está feliz y se lo merece". Y coincide con Laura en que lo único importante en estos momentos es asegurar el bienestar de la pequeña Roma. "Totalmente, al final tener un hijo no solo es responsabilidad con respecto a ese hijo sino con todo su entorno también".

