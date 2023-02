Dulceida se sincera como nunca sobre su exmujer Alba: 'Es el amor de mi vida'

Dulceida se ha sincerado como nunca sobre su expareja Alba, la mujer con la que compartió su vida durante siete años. La creadora de contenido, que ha sido la última invitada en Planeta Calleja, ha confesado que "repetiría mil veces" su historia de amor. Tras conocerse de fiesta y pasar maravillosos momentos juntas decidieron darse el 'sí, quiero' en una preciosa ceremonia que no se registró de manera oficial pero que "fue real" para la influencer. "Nunca firmamos los papeles pero fue mi mujer todo ese tiempo. El amor se rompió porque creo que nos acomodamos un poco y no funcionaba como siempre", ha dicho Aída al presentador, a quien además ha revelado que cuando anunciaron su separación muchos les hicieron daño a ambas "de diferenes maneras" porque durante lo que duró la relación un grupo de personas la denominaba a ella como "la mala" y Alba como "la tonta que no toma decisiones".

VER GALERÍA

De Dulceida a Laura Escanes: entramos en la fiesta con más ‘likes’ y millones de seguidores

Aída, que ha explicado que incluso llegó a denunciar a una chica por el acosó que sufrió, ha contado a Jesús Calleja que mantiene muy buena relación con Alba y está segura de que lo que sienten ambas la una por la otra es y será un sentimento que nunca cambiará. "Es el amor de mi vida y creo que yo el suyo. La quiero", ha dicho Dulceida, que ha reconocido también que ha estado hablando con su expareja sobre la aventura que estaba viviendo en el programa de Cuatro, grabado en Israel. "Hoy le he contado un poco la experiencia, estoy hablando un poquito del viaje con ella", ha revelado.

Muy contenta con el tipo de relación que tienen ahora, Dulceida ha contado cómo de sorprendida se sintió cuando decidieron ponen fin a su historia de amor porque salieron muchos rumores de otras supuestas relaciones que habrían tenido y que habrían provocado la ruptura. "Me enrollaron con media España, con gente que ni conozco. Todo mentira. Tuve que estar diciendo y explicando que no era verdad, que no había habido infidelidades, que no habíamos estado con nadie...", ha explicado la influencer, que ha ha dejado muy claro que en sus perfiles sociales siempre ha compartido todo tipo de contenido y no entiende por qué se le ha criticado tanto por mostrar sus momentos felices con su pareja.

VER GALERÍA

Dulceida se confiesa en ¡HOLA!: su parón en redes, su separación de Alba Paul y sus planes (postergados) de ser madre

Además de hablar sobre su exmujer, Dulceida se ha sincerado sobre el peor momento de su vida, cuando necesitó ir al psicólogo para cuidar de su salud mental. "Empecé a ir a terapia a raíz de estar mal, de la ruptura, de la muerte de mi abuela, se me juntó todo. Más el acoso que no paraba de recibir en redes", ha dicho la creadora de contenido, que además ha aclarado que las redes le hacen ser muy feliz, a pesar de que en ese momento los malos comentarios le afectaron muchísmo: "Era un globo totalmente deshinchado, me borré la aplicación y todo".