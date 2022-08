Dulceida y Alba Paul pasan las vacaciones juntas: ¿reconciliación a la vista?

El verano está llegando a su ecuador pero parece que aún podría darnos alguna sorpresa y es que una de las parejas más famosas del mundo influencer podrían haber decidido darse una segunda oportunidad: se trata de Dulceida y su exmujer Alba Paul, que han sido vistas en actitud cariñosa en un barco en la Costa Brava. La catalana, que siempre realiza este viaje junto a su familia y amigos, parece que ha querido invitar este año también a la que fue su pareja durante 7 años y parece que ambas han estado muy cómodas durante la jornada, según informaba el programa Socialité.

En seguida han surgido rumores sobre una nueva reconciliación entre la pareja que revolucionó por completo el mundo de las redes sociales. En las fotografías, donde se muestran "cómplices y cercanas", muchos han visto lo que podría ser una nueva reconciliación. Además fuentes cercanas al entorno habrían confirmado la existencia de un acercamiento “del que quieren disfrutar, sin ponerle nombre ni correr”.

Hace poco, Alba revelaba a El último que "tenía buena relación con Aida pero que no estaban en el punto de volver". Esto podría haber cambiado después de las últimas imágenes de la pareja, sobre las cuales aún no han querido pronunciarse ninguna de ellas. Todo esto surge justo un año después de que anunciaran su ruptura a través de las redes sociales, algo que conmocionó a los fans de la pareja. Desde entonces se las había visto juntas en algunos eventos pero de forma muy esporádica.

Aida y Alba se conocieron en 2015 pero no fue hasta principios de 2016 que Dulceida hizo pública su relación. Desde entonces no pararon de compartir su vida en las redes sociales: su boda el 10 de septiembre de 2016 en una playa de Sitges, la decoración de su casa, sus viajes, etc. El pasado mes de octubre, tanto Aida como Alba anunciaban que, aunque seguían queriendose muchísimo, habían decidido tomar caminos separados: “Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre”. Habrá que esperar para ver si las influencers han decidido darse una segunda oportunidad, o, por el contrario, siguen siendo simplemente amigas.