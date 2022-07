Dulceida cuenta los planes de maternidad que tenía con Alba Paul

Loading the player...

Ha pasado exactamente un año desde que Dulceida y Alba Paul anunciaron su separación temporal. Una ruptura que acabaría siendo definitiva, tal y como confirmaron tres meses más tarde. No obstante, aunque ya no son pareja mantienen una relación muy buena. Aida Domènech -el nombre real de la influencer catalana- ha contado cuáles son las claves para mantener ese contacto amistoso con su ex y, además, ha hablado sobre los planes de maternidad que ambas tenían antes de su ruptura, un tema que abordó recientemente Alba. ¿Sigue queriendo Dulceida ser mamá? Dale al play y no te lo pierdas.

-Dulceida explica cómo es su relación con Alba Paul tras su ruptura