Risto Mejide da un paso más en su relación Natalia Almarcha al ir juntos a la presentación de su nuevo libro

Tarde inolvidable para Risto Mejide, quien ha presentado en el Teatro Real de Madrid Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach. A lo largo de las páginas aborda uno de los capítulos más desconocidos de la vida del célebre compositor alemán: su relación con Anna Magdalena, una joven soprano dieciséis años más joven que él. La sinopsis del libro, con la libertad y el amor como ejes, es curiosamente el hilo conductor del acto. Y es que el autor ha dado un paso más durante la cita al acudir por primera vez acompañado de su pareja, Natalia Almarcha, con la que se lleva veintiún años de diferencia.

Han evitado posar juntos, pero Natalia ha seguido muy de cerca (y con gran orgullo) cada movimiento de Risto, quien al finalizar el acto se ha acercado a la butaca en la que estaba su pareja y ha sido muy cariñoso con ella. También ha estado acompañado por amigos como Edurne, su compañera en Got Talent; Mariló Montero, con la que dio las campanadas el pasado 31 de diciembre; Adriana Abenia y Kike Sarasola, entre otros.

La presentación oficial de la pareja llega la misma semana en la que Risto, de 48 años, ha confirmado que vuelve a estar ilusionado seis meses después de separarse de Laura Escanes, madre de su pequeña Roma. "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", aseguraba en Cuatro con total naturalidad.

Las casi dos décadas que se llevan no son un hándicap y Risto asegura tajante que se enamora "con independencia de la diferencia de edad". Son muchos los intereses que le unen a Natalia: les gusta la música, leer y persiguen el mismo objetivo. Pero al margen de esa buena conexión, el presentador apuesta por la cautela tras iniciar este nuevo romance. No en vano, hace solo unos meses se hacía la siguiente pregunta: ¿Cómo te planteas algo bonito con alguien si estás destrozado por dentro?

Natalia, con la que fue fotografiado a comienzos de mes durante una romántica escapada a Cuenca, nada tiene que ver con el mundo mediático. Tiene 27 años, es valenciana, trabaja como farmacéutica adjunta y quiere mantenerse al margen de los flashes para continuar con su carrera profesional en el mundo sanitario. El propio Risto aseguraba que tiene que ser muy respetuoso con la exposición mediática "porque me va la relación en ello". En esta ocasión ha hecho una excepción y ha querido estar al lado de Risto en un día importante para el publicista catalán, que se pone al frente cada semana de Viajando con Chester.

La aparición de Laura Escanes

El acto, al que han acudido también la periodista Mara Torres y la violinista Lina Tur Bonet, ha coincidido en espacio y tiempo con otro protagonizado por Laura Escanes. La ex de Risto ha hecho en el Palacio de la Prensa de Madrid la primera edición en directo de su podcast, Entre el cielo y las nubes, donde ha charlado con Dulceida. Entre la expareja existe una buena relación por todo lo que han vivido juntos y por la bonita familia que han formado, un vínculo eterno e irrompible. La influencer mantiene un romance con el cantante Álvaro de Luna, con el que no deja de dar importantes pasos y con el que no esconde vivir un momento muy dulce.