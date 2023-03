Risto Mejide habla por primera vez de Natalia Almarcha, su nuevo amor: 'Estoy muy feliz'

Risto Mejide, de 48 años, ha confirmado su relación con Natalia Almarcha, de 27. "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", ha dicho en el programa Focus, de Cuatro. Tras su separación de Laura Escanes el pasado mes de septiembre, el publicista ha recuperado la ilusión al lado de esta joven valenciana que trabaja como farmacéutica adjunta.

"Cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, que es su anonimato. Tiene su propia carrera, tiene su propio objetivo profesional y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición a la que yo estoy sometido desde hace muchos años por decisión propia", ha añadido el presentador de Viajando con Chester. "¿Que algún día puede ser que vayamos a un photocall porque yo le pida que venga? Pues a lo mejor la convenzo a lo mejor no, no lo sé. Pero yo tengo que ser muy respetuoso con eso porque me va la relación en ello", ha insistido.

Las primeras fotos de la pareja aparecieron a principios de marzo en Diez Minutos y Lecturas. En ellas les veíamos recorriendo las calles de Cuenca cogidos de la mano, compartiendo abrazos e incluso compartiendo algún que otro beso. "Para los medios será una foto más, para mí es mi vida", ha señalado Risto. "Si me hubiera querido ocultar no habrían salido esas fotos. Precisamente esas fotos salen el día que decidimos que si nos las sacan que nos las saquen, pero tenemos que hacer una vida normal, de pareja normal. Porque cuando esos focos se apagan yo no hago vida de famoso, yo voy con mis amigos, con mi familia y para de contar", ha declarado.

Según ha explicado Risto, Natalia y él tienen muchas aficiones en común. "He encontrado a una persona que persigue el mismo objetivo que yo, que le gusta mucho la música, le gusta mucho leer... tenemos muchísimos objetivos comunes y ya veremos. Lo que dure", ha manifestado. Además, ha revelado que el comienzo de este romance está presente en su nuevo libro, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach, ya a la venta. "Hay algo de ese nuevo inicio en la novela, pero no voy a decir qué", ha dicho entre risas.

Risto Mejide recuerda su boda con Laura Escanes

Para Risto ha sido fundamental escribir esta obra que aborda la diferencia de edad que existía entre Bach y su mujer Anna Magdalena. Al hablar sobre este tema, el publicista ha recordado su boda con Laura Escanes, celebrada el 20 de mayo de 2017, cuando él tenía 41 años y ella 21.

De hecho, los votos que leyó el día de la ceremonia aparecen en las primeras páginas del libro. "Los votos es quizás la parte que más toca el núcleo de mi vida. Los quise poner porque esa boda sigue siendo de los días más felices de mi vida. ¿Para qué renegar de ello? ¿Por qué? Tengo entendido que hay una terapia que comienza así: escribe todo aquello que sientes. Y yo lo he hecho. Yo he cerrado esa etapa con este libro. A mí me sirve muchísimo. Este libro ya me ha cambiado la vida porque me ha permitido cerrar bien una etapa. Cerrarla bien, con todo lo bueno y malo que ha pasado, con todas las frustaciones y todos los deseos y anhelos", ha reflexionado.

