Risto Mejide, tras separarse: '¿Cómo te planteas algo bonito con alguien si estás destrozado por dentro?'

La entrevista de Risto Mejide a Jorge Drexler acabó siendo una sincera conversación entre amigos. El presentador de Viajando con Chester se sintió muy identificado cuando el cantante y compositor uruguayo confesó que había atravesado una crisis muy oscura tras separarse de su primera mujer, la cantante sueca Ana Laan, madre de su hijo Pablo, y enamorarse de la actriz madrileña Leonor Watling. "Fue un año muy duro. Estuve tomando antidepresivos y yendo a terapia... Me parece importante contarlo porque es importante pedir ayuda", declaró el artista. "Me acababa de separar con un hijo, que es una cosa muy dura, y al poco tiempo me enamoro. Tenía que hacer compatibles esos dos mundos que están en ebullición contrapuesta", añadió.

Tras estas palabras, Risto afirmó que él se encuentra ahora mismo en esa situación. "Me acabo de separar con una hija y me siento identificado con lo que has dicho. ¿Cómo construyes algo bonito? ¿Cómo es seducir o ser seducido? ¿Incluso plantearte algo con alguien en un momento en el que todo lo que miras por dentro está destrozado?", preguntó el presentador.

Risto se separó de Laura Escanes en septiembre de 2022 y desde entonces su único objetivo es ofrecerle el mayor bienestar posible a la pequeña Roma, de tres años, que pasa una semana completa con cada uno. "Cuando te separas con un hijo yo hago el símil con una goma elástica: cuidado con lo que tiras porque eso tiene un retorno proporcional a la fuerza aplicada. Estás vinculado a aquella persona de por vida", dijo el presentador.

La 'influencer' ha encontrado de nuevo el amor al lado del cantante Álvaro de Luna. Risto, por su parte, podría estar saliendo, según ha publicado el tiktoker y periodista Abel Planelles, con una farmacéutica y tatuadora valenciana de 26 años. El presentador no se ha pronunciado al respecto, pero en su conversación con Jorge Drexler reflexionó sobre cómo enamorarse después de haber experimentado un profundo desengaño amoroso. "Acaba de arrasar algo como es el final de una relación, sea la que sea, no hablo solo de las traumáticas sino que tienes mucho que reconstruir en un momento en el que puede hacerte ilusión una nueva persona… Eso es muy complicado… no sé cómo lo hiciste… bueno con ayuda me lo has dicho", puntualizó.

El presentador, de 48 años, aseguró que está atravesando una mala racha. "Bien no estoy. Bien he estado, por lo que puedo ver la diferencia entre los dos estadios, que no está mal por decirlo. Fíjate que la vulnerabilidad y la fragilidad, que yo hace unos años la escondía, la disimulaba, ahora no me importa decir estoy mal, también para pedir ayuda", continuó diciendo.

Jorge Drexler, de 58 años, le aconsejó que acudiera a terapia y Risto respondió que tenía un gran problema con eso porque "me creo más listo que el tipo que me da las herramientas". De hecho, recordó que su madre, con la que lleva un tiempo distanciado, es psicóloga. "Yo soy hijo de psicóloga clínica, que además se sacó la carrera cuando yo era mayor. Yo pasé la carrera con ella, así que, de alguna manera, había siempre terapia en casa. Es conductista. Uno tiene las herramientas que tiene. Yo defiendo que la gente acuda, ayuda porque te da herramientas, que a lo mejor te sirven, y eso, en momentos chungos de la vida, es importante", manifestó.

Finalmente, este derroche de franqueza entre ambos dio sus frutos, a juzgar por la declaración con la que Risto cerró la entrevista: "A veces una conversación puede cambiarte la vida. Y es lo que me pasó. Después de esta conversación me puse en manos de profesionales".

