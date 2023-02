Jorge Drexler, de cerca: un hijo artista, una separación muy complicada y el amor incondicional de Leonor Watling

Jorge Drexler, de 58 años, comparte su vida con Leonor Watling, de 47, desde 2006. El músico uruguayo y la actriz madrileña se enamoraron locamente, pero tardaron un tiempo en hacer oficial su relación. No fue hasta principios de 2007 cuando decidieron posar juntos por primera vez en un acto público. Sus miradas y sonrisas hablaban por sí solas. "A mí me gusta ella cantando y actuando, me gusta todo lo que hace", dijo el cantautor, aunque cuando le preguntaron por su relación se hizo, como se dice, literalmente el loco. "¿Qué relación? ¿La relación humana? Vamos muy bien juntos, estamos muy contentos". Desde entonces, no se han separado, formando una gran familia con sus dos hijos en común: Luca, que vino al mundo en 2009, y Leah, en 2011.

Actriz, cantante, icono de moda… Leonor Watling tiene una carrera fascinante, al igual que Jorge Drexler, ganador de un Oscar en 2005 por la canción Al otro lado del río, del filme Diarios de motocicleta, el primer tema musical en español premiado por la Academia de Hollywood. Además, en la pasada gala de los Premios Grammy se convirtió en el gran vencedor de la noche haciéndose con siete gramófonos, entre ellos, a la mejor canción y grabación del año por Tocarte.

Pero el premio más valioso lo tienen en casa. Según contó la intérprete en ¡HOLA!, sus dos hijos son sus personas favoritas en el mundo. "Ser madre, por supuesto que me cambió. ¿Si me redescrubrí? Aún estoy en ello. Encontrarse dentro de esa nueva identidad a cada uno le lleva un tiempo, y en mi caso, cada día aprendo algo nuevo y olvido algún prejuicio viejo", confesó en 2014. En esa misma entrevista aseguró que el amor era el motor de su vida. "Todo lo que hago (profesional y personalmente) se basa en la pasión y el afecto".

Jorge Drexler, además, tiene otro hijo más mayor de una relación anterior con la cantante sueca Ana Laan. El joven se llama Pablo, tiene 24 años, y guarda un gran parecido físico con su padre. Además, ha seguido sus pasos artísticos. Canta, toca la guitarra, el piano, el bajo y la percusión. Ya se ha ido de gira con C. Tangana y ha lanzado su primer disco.

La vida del cantautor ahora está en calma, pero ha vivido momentos muy complicados. El primero, cuando después de seis años ejerciendo la Medicina les comunicó a sus padres, ambos médicos, que lo dejaba para dedicarse a la música. El segundo, después de ganar el Oscar. En ese momento pensaba mudarse a Los Ángeles, Miami o Nueva York para seguir trabajando, pero finalmente se quedó en España, ya que comenzó a separarse de Ana Laan y su hijo era muy pequeño. "Viví el año más triste de mi vida, bordeé la depresión, estuve en tratamiento, caí en un gran pozo... Cuando vi que mi matrimonio se iba al garete me concentré en escribir desde lo más profundo de mi ser", recordó en XLSemanal. De aquella crisis surgió su disco 12 segundos de oscuridad, uno de los que más orgullo se siente. Después, tras enamorarse de Leonor Watling, escribió Amar la trama.