Hijo de psicóloga y médico: descubrimos a la familia de Risto Mejide

Risto Mejide lleva cuatro años sin hablarse con su madre. Tuvieron "un bronca muy gorda", según contó el publicista en su programa Viajando con Chester y se distanciaron. Este conflicto ha provocado que la madre de Risto no conozca todavía a su nieta Roma, una situación que afecta profundamente al publicista. "Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa, tiene una abuela", declaró. Solo el tiempo dirá si madre e hijo solucionan sus problemas. De momento, la madre de Risto ha dado el primer paso al enviarle un mensaje, un pequeño gesto que podría marcar un antes y un después en su relación, pues hubo una época en la que estaban muy unidos y el publicista hablaba de su progenitora en casi todas las entrevistas que concedía.

En 2014, en una entrevista concedida a El País, Risto habló de la profesión de su madre. "Soy hijo de psicóloga, y mi madre se sacó la carrera cuando ya estaba crecidito. Así que he pasado todos los test del mundo. He crecido sabiendo todo de mi personalidad", declaró. El publicista confesó que su madre hacía el rol de Risto Mejide con él. "Vosotros creéis que yo soy crítico, pero no la conocéis a ella. Aparte de ser mi mejor amiga ha sido siempre referencia en todo". Además, explicó cómo se tomaba la mujer su trabajo como jurado de Operación Triunfo. "Se preocupaba como cualquier madre. Pero la primera vez que me dijo algo fue: 'Quítate la chaqueta en el plató que al salir tendrás frío'".

La unión entre ellos era tal que Risto aportó una pulsera de su madre para crear su alianza de boda en el taller del joyero gallego Pablo Cimadevilla. "Allí cogimos el soplete y fundiendo oro de nuestras dos familias hicimos nosotros las alianzas. Decidimos el diseño, la inscripción, todo… Al final, de todo lo que hay en una boda lo único que perdura son las alianzas. Todo lo demás es efímero", contó el publicista en ¡HOLA! tras pronunciar el 'sí, quiero' con Laura Escanes, de quien acaba de separarse.

A principios de 2021, cuando la relación con su madre ya estaba rota, Risto compartió el consejo que su progenitora le dio para hacer frente al acoso escolar que sufría de niño. "Un día tuve un punto de inflexión en mi relación con el mundo y, especialmente, con mi madre. En la estación donde siempre paraba alguien puso: 'Risto Mejode'. Yo llegué llorando a casa y, mi madre, me dio un rotulador rojo y me dijo: "Piensa lo que vas a poner mañana debajo". Al día siguiente me levanté una hora antes, cogí ese tren solo y puse: "Pues te aguantas". Me sentó tan bien esa defensa personal… Aquel día mi madre me enseñó a defenderme por mí mismo”, confesó con la voz entrecortada en 2017, durante su aventura en Ciudad del Cabo con Jesús Calleja.

Risto también ha hablado en alguna ocasión de su padre. "Se llama Ricardo, médico en Barcelona, una persona muy conocida por su mal humor", contó en 2012, en el programa de EFERadio La hora de Luján. "Lo primero que hice cuando cumplí 18 fue cambiarme el nombre en el Registro Civil, en vez de Ricardo me puse Risto, que es como todo el mundo me conocía", añadió. Pese a ello, se siente muy orgulloso de la fama de su progenitor. "De esos polvos vienen estos lodos, dicen", manifestó en tono de broma.

Antes de poner fin a 2022, el publicista concedió una entrevista a ¡HOLA! en la que dijo que terminaba el año "con la mente ocupada, el corazón tranquilo y el alma en paz". Afirmó también que se encontraba en un buen momento. "No puedo quejarme. Tengo el privilegio de trabajar en tres formatos televisivos que me entusiasman: uno como jurado, otro como presentador y un tercero como entrevistador. Este año publicaré mi duodécimo libro, Dieciséis notas, una novela histórica sobre Johann Sebastian Bach. Y como siempre, sigo trabajando en mi agencia de publicidad". Lo único que pedía al 2023 era "salud para todos y sentirme amado por mis seres queridos". Una declaración de intenciones que quizás ayude a la reconciliación con su madre.