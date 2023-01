Risto Mejide habla por primera vez del conflicto que mantiene con su madre: 'No conoce a mi hija' Tuvieron una fuerte discusión hace cuatro años y desde entonces no han retomado el contacto

Risto Mejide se sinceró anoche sobre el conflicto familiar que arrastra desde hace tiempo. Fue en su programa, Viajando con Chester, mientras entrevista a Máximo Huerta por su nuevo libro, Adiós pequeño, una novela íntima sobre su infancia y la relación con sus padres. "Para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso, me costaba avanzar con tu libro", lamentó.

- Laura Escanes y Álvaro de Luna: la imagen de la felicidad en su viaje a Maldivas

VER GALERÍA

Inmediatamente después, el publicista desvelaba que no tiene relación con su madre. "Hace cuatro años que no me hablo con ella. Ella no sabe nada de mi agenda de grabaciones. Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda. Hasta hoy. Hoy por la mañana me ha escrito. Hoy que venía a hablar contigo. ¿Es fuerte o no?", reflexionó el publicista mientras el escritor preguntaba si van a retomar el contacto. "No sé si seguiremos hablando", respondió Risto, pero todo parece indicar que sí. "Yo creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Entonces por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa, tiene una abuela. Entonces estoy ahí en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje".

VER GALERÍA

El publicista nunca se había pronunciado sobre este doloroso capítulo de su vida. De hecho, cuando cumplió 48 años aseguró que tenía "una familia que me quiere y que me apoya, dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores, y amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor". Aseguró también que dormía "sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos". Sin embargo, ahora ha confesado que tiene un asunto pendiente con su madre, con quien estaría dispuesto a arreglar las cosas por el bien de Roma, la hija que tuvo hace tres años con Laura Escanes, su exmujer.

VER GALERÍA

- Máximo Huerta hace realidad el sueño de su infancia con el apoyo de su pareja

Máximo Huerta, en cambio, mantiene una magnífica relación con su madre, enferma desde hace años y a la espera de una nueva operación del tumor que sufre. Es tal el amor que siente por ella que teme el momento de la despedida. "Cuando mi perra anterior se iba a morir, yo recogí a Leo para que hubiera un tránsito entre una y otra. Para que el dolor fuerte por la pérdida de una perra lo mitigara la bienvenida de la otra. Ojalá pudiera yo ahora tener otra madre y poder solapar el adiós de una con la bienvenida de otra. Eso no voy a poder. Y eso es lo que más me fastidia. Con las personas no podemos entonces habrá que decirse adiós", dijo con tristeza. "Mi madre tiene un miedo a irse horroroso. Lo que no sabe es que yo tengo más miedo que ella", reconoció.

Loading the player...

El lado más desconocido de Risto Mejide