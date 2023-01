Laura Escanes y Álvaro de Luna: la imagen de la felicidad en su viaje a Maldivas

Aunque al inicio de su relación fueron muy discretos, Laura Escanes, de 26 años, y Álvaro de Luna, de 29, ya no se esconden. La pareja está feliz y, lejos de ocultarlo, no dudan en presumir de amor ya sea en público o a través de las redes sociales. Tras su separación de Risto Mejide, la influencer catalana ha recuperado la ilusión al lado de este cantante, autor de éxitos como Juramento eterno de sal o Levantaremos al sol.

La pareja ha hecho las maletas y ha puesto rumbo al paraíso, concretamente a Maldivas, donde están disfrutando de unos días de descanso y mucho amor. Laura y Álvaro están descubriendo los mágicos rincones de la isla de Maafushi, tal y como puede verse en estas fotos que han compartido con todos sus seguidores.

Las imágenes hablan por sí solas y demuestran la etapa tan bonita que están viviendo. La escritora de Piel de letra y el músico no pueden estar más felices, de hecho, se trata de la primera vez que comparten este tipo de fotos tan románticas desde que se confirmó su relación el pasado mes de noviembre.

En ellas les vemos enamorados y de lo más cómplices, haciéndose selfies en la orilla del mar, fotografiando sus manos unidas en señal de amor o aprovechando un espejo para posar así de sonrientes. En su viaje a Maldivas, Laura y Álvaro están pasando la mayor parte del tiempo en ropa de baño, pero en su maleta también han metido ropa cómoda y veraniega, como pantalones cortos, tops de tirantes o camisas amplias con orifinales estampados.

Un sueño hecho realidad

Están siendo días inolvidables en los que también están disfrutando de muchas aventuras, como nadar junto a delfines. "Como una niña pequeña viviendo un sueño. No tengo palabras para explicar este momento, lo prometo", dijo Escanes. Además, tanto ella como Álvaro tuvieron la oportunidad de sumergirse en el mar para nadar con tiburones. "Tachado de mi lista de cosas para hacer antes de morir... y ya estoy deseando repetir. Cuando me decían que esto enganchaba, tenían toda la razón del mundo. Ya estoy empezando a planificar el siguiente viaje y solo llevo dos días aquí", ha confesado emocionada, asegurando que: "Descubrir toda la vida que hay en el océano me hace feliz. Muy agradecida a la vida por poder vivir esto".