El baile bajo la lluvia de Laura Escanes a lo Rihanna causa furor en la segunda gala de 'El Desafío'

Una semana más, los concursantes de El Desafío han vuelto a competir al máximo. Esta segunda gala ha tenido como ganador a Florentino Fernández, gracias a una de las pruebas más difíciles, la apnea. Sin embargo, este primer premio ha estado muy reñido entre el humorista y Laura Escanes. Ha sido esta última quien ha vuelto ha deslumbrar y ha dejado a la audiencia con la boca abierta, subiendo la temperatura del entorno. Desde su debut en televisión el pasado viernes, tocando la batería junto a Malú, la ex de Risto Mejide ya ha cogido carrerilla y otra vez ha levantado los aplausos del plató entero. Y lo ha hecho con un sensual baile a lo Rihanna bajo la lluvia, llenando de magia todo el escenario.

La influencer ha demostrado sus dotes con el baile rememorando a Rihanna, la artista internacional que cautivó con su videoclip de Umbrella en 2007, donde danzaba bajo una lluvia de fuego. Como una diva, Laura Escanes salía al escenario en bañador, junto al resto de bailarines. A la coreografía no le ha faltado de nada. Tenía de todo: ritmo, coordinación, sensualidad y mucha magia. Y es que, la actual pareja del cantante Álvaro de Luna ha estado trabajando durante toda la semana de forma muy intensa para que saliera perfecto. Incluso, ella misma tenía miedo de resbalar y caer. Al final, la lluvia no se le ha resistido y ha sido capaz de superar el reto de la semana con creces.

Otro concursante que también se ha empapado de agua ha sido Florentino Fernández. El humorista ha arriesgado con el desafío de la apnea, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche, que se ha llevado la victoria de la segunda gala. El concursante superaba todos los pronósticos y lograba una hazaña increíble: 3:30 sumergido. Al finalizar la prueba, Florentino no ha podido evitar las lágrimas por haber conseguido aguantar al máximo, y ha recibido el aplauso y el abrazo de todos sus compañeros de concurso. "Yo no estoy hecho para esto. Estoy hecho para el hedonismo", aseguraba emocionado el humorista.

El resto de concursantes también han dado el máximo en cada una de sus pruebas. La ganadora del primer programa, Mariló Montero, arriesgaba ejecutando un tiro con carabina de espaldas, con un look a lo Tomb Raider. Un desafío que no ha terminado como esperaba, puesto que se ha llevado el suspenso de los jueces, llegando a aceptar la nota tan baja que le habían puesto: "Es normal, de lo contrario no se entendería", decía Mariló encajando la derrota. Por su parte, Jorge Lorenzo ha llenado de fuego el plató, elevando también la temperatura del escenario. El expiloto de MotoGP se enfrentaba a sus miedos en una prueba en la que se quemaba a lo bonzo, a la par que iba encendiendo las antorchas que tenía a su paso.

Jorge Blanco también ha arriesgado en su desafío con una prueba en la que tenía que pasar por cristales e ir con cuidado para no hacerse daño. Sin embargo, el reto no terminaba de entusiasmar a los jueces quienes le daban una baja puntuación. Por otro lado, Boris Izaguirre derrochaba elegancia en su reto James Bond, en el que interpretaba la melodía de la película del espía más famoso del cine con el vibráfono. Otra de las pruebas más impactantes también han sido la de Rosa López y Ana Guerra, quienes han tenido que quitarse 'a bocados', literalmente, el papel film que les envolvía todo el cuerpo, literalmente, en su duelo de 'Escapismo letal', colgadas a seis metros de altura y boca abajo.