'Me muero de los nervios': Ya hay fecha de estreno para la nueva temporada de 'El desafío' con Laura Escanes y Mariló Montero Ocho son los concursantes que se enfrentarán a sus miedos, entre los que también se encuentran Rosa López o Jorge Lorenzo

Laura Escanes no ha podido comenzar mejor el año. La influencer se encuentra en uno de sus mejores momentos, no solo porque ha conocido de nuevo el amor junto a Álvaro de Luna -con el que está feliz y radiante, y con el que ha dejado atrás su pasado con Risto Mejide-, sino también por sus nuevos proyectos profesionales a los que se va a enfrentar. ¿El más cercano, y el que empezará dentro de muy poquito? Su participación en el programa de televisión, El Desafío. Y es que, ella misma ha sido la encargada de desvelar cuándo será la fecha en la que dé comienzo el concurso: "Me muero de los nervios", señalaba la propia Escanes.

Ana Guerra (28 años), Jorge Lorenzo (35 años), Florentino Fernández (50 años), Mariló Montero (57 años), Rosa López (41 años), Boris Izaguirre (57 años), Jorge Blanco (31 años) y Laura Escanes (26 años). Todos ellos son los concursantes que participarán en la tercera edición de El Desafío. Ocho valientes que se enfrentarán a sus miedos y manías, y a los retos que les propondrá el programa. Pero, ¿cuándo verá la luz en la pequeña pantalla? Pues tal y como ha asegurado la ex de Risto Mejide en la noche de este viernes, Día de Reyes, tan solo quedarían cinco días para esta nueva entrega. "¡Ya os puedo decir esto! En una semana se estrena. Me muero de los nervios", escribía Laura Escanes. En este caso, y según la influencer, el espacio de Antena 3 daría el pistoletazo de salida el próximo viernes 13 de enero, y mantendría así el día de emisión de la edición pasada, los viernes.

Para Laura Escanes, esta será su primera aparición en un concurso de televisión. Y, junto a ella también estará toda una veterana, Mariló Montero, quien ha trabajado codo con codo con el ex de la influencer, Risto Mejide, en Todo es mentira, cubriendo la baja de Marta Flich por maternidad. De hecho, durante las Campanadas, la que fuera mujer de Carlos Herrera aseguró que para este 2023 le esperan "nuevos comienzos", revelando así que, probablemente, no continuará en el espacio de Cuatro. Además, fue a finales del pasado mes de noviembre cuando dieron a conocer que la presentadora navarra se iba a incorporar al elenco de participantes del programa de Antena 3.

Por su parte, Laura Escanes quiere que sus seguidores se involucren en esta nueva etapa que atraviesa con mucha emoción, y les ha lanzado una pregunta para que adivinen a lo que se va a enfrentar de primeras: "Estos días os iré enseñando los ensayos de la primera prueba que hice. ¿Alguna apuesta?", escribía la joven de 26 años, muy ilusionada por lo que va a vivir. Actualmente, la catalana está muy centrada en su nueva relación sentimental, el cantante Álvaro de Luna, y en su pequeña Roma de tres añitos. También está enfocada en decorar su nueva casa, la cual va a compartir con su pareja y su niña, además de continuar con su propio pódcast -esta vez en solitario-.