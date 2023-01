Boris Izaguirre sufrió un ictus en las grabaciones de 'El Desafío'

Boris Izaguirre, de 57 años, sufrió un ictus durante las grabaciones de El desafío, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal. Ha sido Jorge Salvador, creador y productor de este programa, el encargado de contarlo en una rueda de prensa a la que han asistido todos los participantes. "Boris, durante la semana en la que estábamos preparando el tercer programa de El Desafío, sufrió un ictus. Tuvo que ir al hospital y tuvo una intervención muy importante", ha dicho mientras el escritor venezolano intentaba contener la emoción. "Yo le llamé al hospital y le dije: 'No te preocupes, tengo un sustituto. No sufras, nosotros vamos a seguir haciendo el programa y tú recuperate. Ya hablaremos para el año que viene para hacer otra edición contigo'".

El escritor venezolano, en ese momento, aceptó la propuesta de Jorge Salvador. "Me dijo que ok, estaba todavía con el shock de lo que estaba sufriendo", ha recordado el productor, que es la mano derecha de Pablo Motos. Sin embargo, "al cabo de tres horas", Boris levantó el teléfono para plantear la decisión que había tomado. "No, Jorge. Yo voy a volver. Quiero que me esperes a esta operación y voy a volver".

A pesar de su determinación y seguridad, Jorge Salvador tuvo sus dudas. "¿Cómo vas a volver si no has hecho la prueba de la apnea?". Pero Boris no se dio por vencido. Pidió a su médico que se pusiera en contacto con la dirección del programa y así logró volver a participar. "Su médico me llamó y me envió un mensaje de voz, que no lo he borrado, en el que decía: 'Yo te autorizo para que a partir de la semana siete después de la operación Boris haga apnea", ha contado Jorge Salvador. "Y Boris no solo volvió sino que hizo apnea e hizo cosas increíbles. ¡Gracias, Boris!", ha finalizado.

Boris, al borde de las lágrimas, se ha mostrado muy agradedico con todo el equipo de El Desafío. "No me quiero alargar porque ha sido muy emocionante recordar todo eso, pero lo más importante de todo esto es que yo consideré que si no terminaba de hacer el programa podría entrar en una muy terrible depresión y creo que me salvaste de esa depresión aceptándome de nuevo en el programa", ha confesado muy agradecidio.

