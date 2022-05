Boris Izaguirre habla de su última operación tras detectarle un problema cardiovascular grave

Boris Izaguirre ha reaparecido después de su último problema de salud. El presentador venezolano tuvo que someterse a una operación cardiovascular llamada endarterectomía carotídea, una intervención quirúrgica que se realiza para tratar el estrechamiento de las arterias carótidas. Un problema que de no tratarse puede tener graves consecuencias, puesto que aumenta el riesgo de ictus.

VER GALERÍA

Aliviado tras el susto y muy sonriente, el escritor de Tiempo de tormentas , Un jardín al norte o Dos monstruos señaló que se encuentra estupendamente tras haber pasado por quirófano a mediados del mes de abril: "Ahora estoy mejor que nunca, súper irrigado, toda mi circulación está en perfecto estado y hemos dejado atrás el peligro de una hemiplejia".

-Boris Izaguirre abandona el hospital tras recibir el alta y lanza un importante mensaje

El excolaborador de Crónicas marcianas advierte sobre lo importante que son las revisiones y lo mucho que le han ayudado a superar a él este bache en su salud: "En el momento que sientas que no está funcionando bien, acude a revisarte todos los sistemas del organismo". "Que se pueda revisar una obstrucción en la carótida derecha y que esa obstrucción bien acompañada de una cirugía que evacúa ese coagulo y restablece la circulación a su nivel normal, es algo que tenemos que celebrar que exista", asegura.

En cuanto a la recuperación y los cuidados que tiene que llevar, los consejos del médico han sido que debe bajar el ritmo. "Mi día a día es muy normal, se trata de intentar corregir mi proclividad al abuso, realmente es cierto que tengo una vida social cargadísima y no me doy cuenta. Hay determinadas cosas que no puedo comer y una cantidad enorme de cosas que no puedo beber", lamenta, aunque está plenamente concienciado sobre la importancia de cuidarse.

VER GALERÍA

Boris respira aliviado, pero se siente algo culpable por su pareja, el interiorista gallego Rubén Nogueira, con quien lleva más de quince años casado. "Lo más duro ha sido haber puesto a Rubén en una situación como esta, no se lo merece nadie, pero él se ha venido arriba". Haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, ha bromeado diciendo: "Ahora ya ha pasado de marido a santo".

El escritor acudió al último evento organizado por la firma Multiópticas y se codeó con numerosos rostros conocidos como Ana Obregón, Bertín Osborne, Mónica Cruz, María Pombo y Pablo Castellano, Julio Iglesias Jr, Agatha Ruiz de la Prada, que acudió con su pareja José Manuel Díaz-Patón, Omar Montes o Jorge Bárcenas, que esta vez no estuvo junto a Victoria de Marichalar.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.