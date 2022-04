Boris Izaguirre explica el motivo por el que tendrá que pasar por el quirófano

Boris Izaguirre ha arrancado esta mañana de domingo leyendo la prensa en el Hospital. El presentador ha sorprendido a todos deseando un “Feliz domingo de ramos” al mismo tiempo que compartía una foto en la que se le veía ingresado. ¿Qué le ha pasado al carismático presentador de Lazos de sangre? No tardaba mucho en desvelarlo. Junto a la imagen, en la que se muestra tranquilo y sonriente, el escritor aclara “Amigos queridos pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente cualquier riesgo cardiovascular” y da las gracias por el “interés y cariño” que está recibiendo tras conocerse la noticia, con una mención especial a su pareja, el interiorista Rubén Nogueira, con el que lleva dieciséis años casado y que ante estos días de incertidumbre se ha convertido en su mejor apoyo.

Las reacciones de sus mejores y más íntimos amigos no se han hecho esperar, públicamente Ana Boyer, Paloma Cuevas, Judit Mascó, Mar Flores y Anne Igartiburu, entre muchos otros, le transmitían sus ánimos deseándole una pronta recuperación. Especialmente querido en la profesión, el comunicador venezolano con sus dotes de relaciones públicas, se ha ido convirtiendo en uno de los rostros más queridos del panorama social. También Máximo Huerta le mandaba ánimos con “Un montón de besos” y la actriz Belén López, con la que coincidió en Masterchef, le asegura “Toda va a ir gloria”, en su inconfundible lenguaje positivo.

A sus 56 años, Boris ha tocado casi todos los ámbitos de la comunicación, desde su despertar mediático en Crónicas Marcianas, al más puro estilo vodevil hasta el maduro éxito como escritor con su novela Villa Diamante, que le convirtió en finalista de los Premios Planeta. Del blanco al negro pero pasando por toda la gama de grises. Comenzó a trabajar con 16 años en El Nacional de Caracas, un diario en el que publicaba crónicas de sociedad y tras participar en el guión de dos telenovelas de gran éxito en España, Rubí rebelde y La dama de rosa, se trasladó a España. Al boom de Crónicas Marcianas, le han seguido muchos más algo más moderados: Channel nº4, ¡Mira quien baila!, MasterChef celebrity, Lazos de sangre o, más recientemente, Prodigios junto a Ainhoa Arteta, en boca ahora de todos por su reciente entrevista con Bertín Osborne. Ahora, más relajado y en otra etapa, como colaborador de Televisión Española, Boris se ha convertido en el invitado estrella de cualquier programa, los telespectadores se quedan a verle. Esperamos que vaya todo bien, se recupere pronto y podamos volver a disfrutar de su compañía enseguida.

