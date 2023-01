El paradísiaco destino de Laura Escanes y Álvaro después de hacer oficial su relación

Loading the player...

Laura Escanes y Álvaro de Luna han hecho las maletas para emprender un romántico e idílico viaje. Han puesto rumbo a las islas Maldivas y han compartido con sus seguidores algunas imágenes en las que se puede ver su complicidad. Sin duda, se trata de un amor consolidado que ya no se esconde. Este, además, ha sido su primer viaje como pareja oficial, ya que, aunque a finales de 2022 estuvieron juntos en México, todavía no habían confirmado su romance y estuvieron acompañados por más amigos. Dale al play y no te pierdas su divertida escapada entre playas y delfines.

-El baile bajo la lluvia de Laura Escanes a lo Rihanna causa furor en la segunda gala de 'El Desafío'