Máximo Huerta hace realidad el sueño de su infancia con el apoyo de su pareja

Máximo Huerta jamás olvidará el 10 de enero de 2023. Tras meses de intenso trabajo, su sueño más bohemio se ha hecho realidad. "Desde niño me fascinaba ir a la biblioteca de mi pueblo, fui enamorándome de los libros poco a poco, fueron refugio y regalo. Siempre quise que hubiera una librería en Buñol. Y ha llegado el día. Desde hoy os espero aquí, en La librería de doña Leo", ha anunciado junto a esta foto. El escritor, periodista y exministro de Cultura y Deporte sonríe a través del cristal de su nuevo proyecto, que lleva el nombre de su inseparable mascota, una perrita que, tal y como ha confesado en más de una ocasión, "mejora mi vida, la hace más vida".

- Máximo Huerta supera la fuerte bronquitis que le había llevado al hospital

VER GALERÍA

"La librería de doña Leo es vuestra nueva casa. La he creado como quien escribe una novela, construyendo cada parte como un capítulo. Me gustaría que la gente abriera la puerta de la forma que abren un libro. Como dijo Whitman, un libro que conduce a un mundo mágico en su imaginación", ha añadido.

VER GALERÍA

- Máximo Huerta, ante su libro más personal, habla de los prejuicios a los que se ha enfrentado

Esta noticia ha llenado de alegría a sus compañeros y amigos, como Bibiana Fernández, Sandra Barneda, Ana Bernal Triviño o los escritores Defreds y Elisabet Benavent. También ha reaccionado con emoción Ana Rosa Quintana. "Tengo que felicitar a Máximo, ha abierto una librería en su pueblo, que por cierto es preciosa. Me parece una cosa muy romántica y bonita", ha dicho. La periodista le ha deseado mucho suerte en este proyecto en el aniversario de su programa, ya que Máximo Huerta formó parte del equipo durante cinco años, de 2010 a 2015. "Le va muy bien profesionalmente y eso es maravilloso, hay mucha gente que ya no está, que se ha ido, pero siempre ha ido a mejor, a otras cosas, a prosperar, a crecer, a hacer cosas distintas... es un orgullo", ha sentenciado la presentadora.

VER GALERÍA

El escritor valenciano dejó Madrid hace unos años para instalarse en Buñol (Valencia) y cuidar a su madre, Clara Hernández, que está enferma. En este tiempo, además de construir una librearía de fachada azul y flores por todos los rincones, ha ganado el premio de novela Fernando Lara con Adios, Pequeño, una obra autobiográfica en la que se muestra a sí mismo y a su familia con valentía. También se ha puesto delante de las cámaras. Hasta el pasado verano estuvo en la televisión valenciana y fue el encargado de presentar la primera edición del Benidorm Fest. Ahora, en cambio, prefiere cambiar de rumbo y alejarse de los focos.

VER GALERÍA

Su deseo, según contó en una entrevista concedida el pasado verano a la cadena Cope, es bajar el ritmo. "Vivimos muy deprisa y dispersos, como si fuéramos ‘runners’. Ahora que he vuelto al pueblo he logrado ir más despacio. Hay que ejercitar la memoria y la lentitud, volver a la tranquilidad de los 80", dijo. Un lema de vida que comparte con su pareja, Juan Castillo, natural de Fuerteventura, pero afincado también en Buñol y totalmente volcado en la librería de Máximo. Fue el encargado de dar los últimos retoques a la fachada y ocupó un lugar destacado en la inauguración. Se hizo fotos con su chico y todos los amigos que acudieron. También estuvo muy pendiente de su 'suegra', quien, a pesar de la enfermedad, no podía faltar en un día tan importante.