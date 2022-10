Máximo Huerta supera la fuerte bronquitis que le había llevado al hospital

Todo ha quedado en un gran susto, Máximo Huerta celebra hoy su hospitalización, una noticia que había hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud y que él mismo se ha ocupado de aclarar. “No os asustéis. Nada se va a acabar, todo lo contrario. Ya estoy bien", así nos ha sorprendido hoy el presentador tras darnos a conocer el pasado miércoles que una fuerte bronquitis le había llevado a ingresar en el hospital. Aunque el escritor ha tenido que cancelar algunas de las firmas de su último libro Adiós, pequeño, a las que tenía pensado acudir, tras unos días de tratamiento ya ha sido dado de alta y él mismo ha querido tranquilizar a sus seguidores con un video en el que vemos como se ha podido volver a reencontrarse con su mascota Leo.

VER GALERÍA

“He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre", explicaba Máximo Huerta ayer a sus seguidores desde la cama del hospital donde había tenido que ingresar.

VER GALERÍA

El comunicador padece asma desde que era niño y tal y como explicaba, con los años este problema le va complicando un poco más la vida haciéndole tener que recurrir al médico con más frecuencia: “Mi asma lo empeora todo. Regreso al médico, después de noches interminables, respiro mejor por primera vez. Confío en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno”, reconocía ayer

-Máximo Huerta explica cómo se encuentra su madre tras una 'caída grave'

Tras ser premiado por la Ciudad de Benidorm, que quiso reconocer su labor al frente del Benidorm Fest con los Premios de Turismo, el presentador se vió obligado a pedir disculpas a sus lectores por tener que cancelar tan repentinamente sus compromisos: “Siempre es bueno agradecer las cosas. Perdonadme allí donde no he podido estar. Los compromisos eran ilusionantes, pero la salud no pide permiso. Ordena la vida a su antojo”, explicaba resignado.

VER GALERÍA

Hoy, ya pasado todo, se ha reencontrado con su perra Leo, que le ha recibido haciendo todo tipo de fiestas y no ha perdido ni un minuto para tranquilizar a todos con una sinceras palabras: “Ningún susto, nada de alarmar, la bronquitis ha sido fuerte pero ya tengo el pecho mejor, la edad es muy mala. Estoy muy bien, con asuntos de mi madre que son los verdaderamente importantes. Así que, nada de alarmismos, que no parezca que esto se va a acabar, todo lo contrario, todo está ya bien”

-Máximo Huerta pasa por el quirófano tras romperse una mano

En una de sus últimas entrevistas a ¡Hola!, tras ganar el premio de novela Fernando Lara con su última obra, un relato autobiográfico que ahonda en la familia, nos explicó “La vida, como este libro, es también de verdad y tremendamente sincera. La vida no engaña. Te atropella o te invita a café, como la canción de Serrat y así ha sido, por unos instante, le ha atropellado pero afortunadamente, todo se ha quedado en un pequeño susto, tras el que ahora deberá seguir cuidándose.