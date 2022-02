Máximo Huerta explica cómo se encuentra su madre tras una 'caída grave'

Tan solo unos días después de haber presentado la final del Benidorm Fest junto a Alaska e Inés Hernad, Máximo Huerta explicó a todos sus seguidores que a pesar de que le encantaría aceptar todas las entrevistas que muchos periodistas le estaban proponiendo después del concurso no podía atenderlos porque su madre estaba ingresada. "Rotura de cadera y caída grave. Tampoco podré presentar mi programa", escribió en su perfil, añadiendo después que la operación había salido bien y que se quedaba al cuidado de Clara Hernández, la mujer que le dio la vida. Además, el periodista ha ido actualizando el estado de salud de su progenitora y ha mostrado a sus seguidores lo unidos que están y "el regalo de la vida" que es un simple "buenos días" cuando amanece junto ella. "'¿Has dormido bien?' y otras maneras de querer de una madre. Un día más. Un regalo", ha escrito, agradeciendo a todos los mensajes de cariño que ha recibido, entre los que están las palabras de Ana Rosa Quintana, desde el aparatoso accidente que por su suerte está teniendo un final feliz.

Máximo ha querido además detallar cómo fue el golpe que se dio Clara y ha contado a todos sus seguidores que el pasado domingo 30 de enero su progenitora se fracturó la cadera y cayó desplomada por las escaleras a la terraza. Así, el accidente provocó que la noche en la que debían estar hablando de la "resaca profesional" del BenidormFest la pasaran en el hospital de La Vila, de ahí a La Fe y después al de Manises, donde fue operada. "Y la trataron con mucho cariño. No pudimos celebrar nada del festival. Está mejor. Doy gracias y os agradezco también tanto mensaje de cariño que le traslado a ella. Ser hijo único en estas circunstancias marca más la soledad. Pero la vida se ordena como le da la gana", ha dicho el exministro en sus perfiles sociales, añadiendo que confía en su fortaleza, en su valentía y en la vida que le regala este tiempo. "O el tiempo que me concede la vida. No sé ordenar esa frase", ha concluido junto a una imagen de un ramo de flores que han recibido para ella.

El que fuera concursante de Mask singer: adivina quién canta, de 51 años, está muy unido a su madre, sobre todo desde el fallecimiento de su padre en 2017, y así lo demuestra en varias instantáneas en las redes sociales, donde ya había explicado que "apenas puede dar pequeños paseos". Además, Máximo Huerta ha reflexionado sobre lo que es ser hijo único, cuando llega un momento en el que se convierte en padres de propios padres. Por suerte, la salud de Clara progresa favorablemente y el periodista se da cuenta de ello por las frases que le dice mientras están en el hospital, unas palabras que también ha querido compartir con todos sus compañeros y seguidores que se están preocupando. "'Apaga la tele. Todo son muertos y bullas políticas'. Mi madre se recupera", ha escrito Máximo.

No es la primera vez que Máximo se ausenta en el trabajo para cuidar de su madre, ya que el periodista siempre está muy pendiente de su estado de salud y ahora puede estar más cerca de ella por trabajar en la televisión autonómica valenciana. El pasado 2019, a Clara le fue diagnosticado un tumor y el también actor pidió al nuevo año (2020) que todo fuese bien y que la enfermedad no fuese "mala" mientras le hacían varias pruebas y resonancias. Pero no solo eso, Huerta ha revelado en numerosas ocasiones lo que echa de menos a su madre cuando está trabajando en Madrid, esas "patrias" que les hacen estar tiempo separados y que le provocan que siempre esté pensando en ella.

