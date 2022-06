Máximo Huerta, ante su libro más personal, habla de los prejuicios a los que se ha enfrentado: 'Hay batallas que se ganan solas'

"Lo próximo está lleno de novelas invisibles", dice Máximo Huerta que ha hecho visible la novela de su vida. Un ejercicio valiente, como concibe el autor la literatura, en el que relata una infancia, un tiempo, que no siempre fue fácil. En Adiós, pequeño, galardonada con el premio de novela Fernando Lara, el autor reconstruye su propia historia mientras cuida a su madre enferma, y de esa reconstrucción surge no solo un relato personal, sino el retrato de una época. Es la décima novela de un escritor que alcanzó la popularidad en el mundo del periodismo e incluso sorprendió con una breve incursión en política. No ha estado, por tanto, libre de prejuicios, pero sí ha conseguido mantenerse ajeno a ellos mientras, tal y como cuenta a HOLA.com en esta entrevista, se esfuerza por "mantener los momentos bonitos de la vida en frascos".

No es la primera vez que se observan tintes autobiográficos en tus novelas. Sin embargo, nunca has escrito una tan a corazón abierto como esta. Llama la atención que incluso los nombres son reales, ¿por qué?

Me acabas de nombrar una novela de Elvira Lindo con la que ya te has respondido a todo lo que has dicho. A corazón abierto es una novela de Elvira Lindo en la que habla de la juventud y el amor de sus padres a corazón abierto. Eso lo ha hecho Landero, Elvira Lindo y todo el mundo. La literatura tiene que ser valiente y a mi me gusta la literatura que apela a la verdad.

¿Cuánto de terapeútico ha tenido este libro?

La terapia es con los médicos, para mí no tiene nada de terapeútico. Este libro es para disfrutarlo. Es un libro hermoso que habla de las familias, de cómo eran los matrimonios que se veían de pronto casados sin conocerse apenas. Es una novela que habla de esos hombres y mujeres que debían ir conociendo a sus parejas después de casarse. Habla de toda esa España, de todos esos padres y madres que no son padres y madres que son hombres y mujeres que tenían vida propia a parte de de ser madres y padres. Es una novela que celebra la vida de todas esas generaciones que con acierto o con error fueron construyendo sus vidas, desde el amor o desde la costumbre.

Se observa crudeza en las palabras con las que arrancas: 'Mi madre hubiera sido más feliz si yo no hubiera nacido'. Huyes de la idealización de los tiempos pasados.

Es un libro verídico y tremendamente sincero y la vida es también de verdad y tremendamente sincera. La vida no engaña. Te atropella o te invita a café como la canción de Serrat. Como la mayoría de las novelas, tiene momentos de alegría, de felicidad de alegría, de sorpresa y esta es una novela de secretos familiares fundamentalmente. De familias que han hecho lo posible para intentar ser felices.

Máximo Huerta nos habla de cómo está afrontando uno de los momentos más difíciles de su vida

¿Tendemos a edulcorar el pasado y por tanto la infancia?

Eso es bonito. Eso es como mantener los recuerdos vivos. La memoria es muy novelera y es necesario porque eso te salva. Si viviéramos todos los arañazos y golpes con el mismo dolor del momento, no podríamos vivir. Hay que tirar periódicos viejos para tener nuevos. Hay que mantener los momentos bonitos de la vida en frascos, como frascos de salvación.

¿Hablar sobre la realidad, aunque sea en clave personalísima, es un defecto profesional de todo periodista?

Somos contadores de historias. Hemingway era un contador de historias. Paris era una fiesta es una novela. Proust o Rodrigo Fresán, Marta Sanz, Javier Marías... los autores que quieren arriesgar tienen, tenemos, que ir a lo próximo y lo próximo está lleno de novelas invisibles

¿Dónde se encuentra más verdad, en la literatura o en el periodismo?

Las historias bien contadas siempre son buenas. El periodismo ahora mismo va demasiado rápido y la prisa, a no ser que seas Rafa Nadal o Usaín Bolt, no te sirve para nada. No hace falta ser el primero en el periodismo sino ser el mejor.

¿Cómo de difícil ha sido librarte de los prejuicios del presentador que se inicia en la literatura?

Empecé en la radio de mi pueblo, en el periódico. Hice prensa, informativos... hay mucha vida. Todos los escritores, la mayoría, desde Delibes a Larra, han sido antes periodistas porque tenemos las mismas herramientas que son las palabras. Yo no puedo luchar contra los prejuicios ajenos, yo disfruto de la literatura, como lector y como escritor.

Pero, ¿los has percibido?

Hay batallas que uno deja que se ganen solas

Máximo Huerta habla de la delicada salud de su madre

Aún así no abandonas la televisión y tampoco reniegas del entretenimiento.

En el fondo es contar historias y entrevistar a gente interesante me parece maravilloso y por eso estoy en la televisión valenciana.

A nivel nacional te hemos visto recientemente como presentador del Benidorm Fest

Qué bien, muy muy divertido una de las cosas más divertidas que he hecho. Además, era en mi cumpleaños y fue como un regalo, además un orgullo poder presentarlo en una ciudad que amo de mi tierra

Tampoco ahí ha faltado polémica, ¿cómo lo has vivido?

La polémica es porque los españoles somos muy temperamentales pero las bases estaban bien escritas. De las cosas que pasan inadvertidas nunca hay polémica

Las redes sociales han jugado un papel muy importante a la hora de avivar el fuego. ¿Está la literatura aún a salvo de la tiranía del trending topic?

Las redes sociales hay que utilizarlas para divertirse ni para informarse y para las opiniones mejor acudir a otros lugarles. El trending topic y los clickbaits son peligrosos porque crean lectores voraces rápidos con ganas de zapear.

¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho?

Escribir teatro es algo que me gustaría muchísimo y ya hay actrices que me dijeron: 'Ay me encantaría que esta novela fuera teatro'. El día que me lo pidan, intentaré hacerlo.

¿Qué actrices o actores te gustaría que interpretasen un personaje tuyo?

Me gusta mucho Maribel Verdú. Me gusta mucho como ha estado Lolita en la obra Sola. Me gusta mucho Carmen Mautra, sería fantástica haciendo uno de los personajes. Admiro mucho los actores españoles

¿Te gustaría ver adaptada al cine una de tus novelas?

Eso ya no depende de mí. Nunca escribo pensando en cine, pero eso ya es harina de otro costal. A mi me encantaría de pronto ver una novela claro, ya como espectador, pero nunca escribo pensando en que sea cine

¿Has pensado quién te gustaría que te interpretase a tí?

Uy eso ni me lo planteo, qué difícil pregunta