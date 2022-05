Máximo Huerta gana el premio Fernando Lara mientras sigue volcado en su madre

Máximo Huerta ha sido galardonado con el premio de Novela Fernando Lara por Adiós, pequeño, una obra que cuenta la relación entre una madre y un hijo en una familia en la que "el silencio es la solución de todo". Dotado con 120.000 euros, el galardón se ha fallado durante la celebración de una cena de gala en los Reales Alcázares de Sevilla y el escritor, muy emocionado, ha llamado por teléfono a su madre desde el escenario para contarle la gran noticia, incluso ha bromeado con ella mandándole "a la cama" porque ya era muy tarde para estar despierta. El periodista ha querido revelar a los presentes que su progenitora no podrá leer la novela porque "ya ha empezado a diluirse", pero que ella ha sido su principal fuente de información. De hecho, el exministro de Cultura ha leído la primera frase de su relato, unas palabras que han sorprendido a todos: "Mi madre hubiera sido más feliz si yo no hubiera nacido".

"No escribí esta novela para publicarla sino porque necesitaba escribirla para mí mismo; y esa libertad es la que también me hizo llevarla a buen puerto", ha explicado el autor tras recibir el premio. Máximo, que ha asegurado que "vendrán otras novelas, pero ninguna será como ésta" porque es la historia de su vida, la que siempre recordará, tiene una relación muy especial con su madre, Clara Hernández. Desde el pasado febrero, el periodista está volcado en cuidar de ella tras haber sido operada por culpa de una caída grave por las escaleras de la terraza que le provocó una rotura de cadera. "Amor es ver a quien amas cuidando de quien más quieres", escribió Huerta hace unos días en sus perfiles sociales junto a una fotografía en la que ayudaba a su progenitora a levantarse tras haber vuelto al hospital.

"Ya en casa. Estamos, digo, porque la felicidad y la salud dependen muy mucho de la felicidad y salud ajenas", añadió el escritor, explicando que las noches que pasa en vela las aprovecha para rehacer borradores y escribir nuevos relatos. El que fuera concursante de Mask singer: adivina quién canta tiene una relación muy especial con su madre desde el fallecimiento de su padre en 2017, y así lo demuestra en varias fotografías en sus perfiles sociales, donde ya había explicado que Clara "apenas puede dar pequeños paseos".

Además, hace unos días que Máximo ha revelado que su progenitora le pregunta que dónde está su madre. "'En misa, ¿verdad?'. Y le digo que sí. Que claro. Y ella responde que 'tarda mucho'. Asiento forzándome. No tarda, mamá. No tarda", ha contado el escritor, afirmando que sus fantasma son "aquellos que se repiten una y otra vez en los libros sin que, por lo general, seamos conscientes". "Felicitad a vuestras madres. Y si no, abrazaos. Tocaos la piel. La que nos ha dado", añadió en una instantánea en la playa de la Malva-rosa de Valencia.