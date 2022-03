GAMBA FUE DESENMASCARADA Javier Ambrossi gana su apuesta más arriesgada al descubrir que Máximo Huerta era un 'Mask Singer' El cineasta había prometido raparse la cabeza al cero si su intuición no era acertada

Las identidades que se ocultan bajo los disfraces de Mask Singer: adivina quién canta han traído de cabeza una noche más a sus investigadores. Y nunca mejor dicho, ya que, Javier Ambrossi estaba tan seguro de su intuición que hizo su apuesta más arriesgada: raparse el pelo si no estaba en lo cierto, ante el asombro de su pareja, Javier Calvo, de Malú y de José Mota, totalmente expectantes por ver qué ocurriría. Finalmente, Gamba fue la máscara descubierta de la noche y la salvación del cineasta, ya que, ¡era Máximo Huerta quien se escondía debajo! Una gran sorpresa para muchos y no tanta para otros, aunque lo que sí dejó claro Ambrossi es que parece que puede confiar totalmente en su intuición.

El alivio y la felicidad se reflejaron en el rostro de Javier Ambrossi (y en el de Javier Calvo) desde el primer segundo en el que Máximo Huerta dejó su identidad al descubierto. “Si no es Máximo Huerta, me rapo la cabeza. Yo cuando sé algo, lo sé”, había anunciado valientemente. Pues bien, el hermano de Macarena Gómez conservará sus preciados rizos y fue el único en acertar que Gamba se trataba del expolítico, una afirmación que ha mantenido desde la primera aparición del personaje hasta anoche. Sus compañeros de mesa optaron por nombres de lo más dispares: Javier Calvo dijo que era Boris Izaguirre, Malú eligió a Edu Soto y José Mota se inclinó por Josema Yuste.

Una vez más, Javier Ambrossi se ha vuelto a emocionar ante la presencia de alguien a quien admira sobre el escenario de Mask Singer, algo que ya le ocurrió al descubrir a Norma Duval. De hecho, el codirector de Veneno solo tenía palabras de admiración para Máximo Huerta: "Nos has dado alegría y creo que eres un ejemplo de valentía, de coherencia y de vivir la vida. Te quiero, te admiro y desde ahora te admiro mucho más", felicitaba al escritor valenciano. A la pregunta de cómo se atrevió a aceptar el reto, el ex ministro de Cultura y Deporte respondía: "La vida está para vivirla al máximo, para gastarla. En una vida caben muchas etapas." Concluyendo, Arturo Valls exclamaba con humor: "Y, lo más importante, ¡has evitado que Javier Ambrossi se quede sin pelo!"

Aunque, el de Máximo Huerta no fue el único acierto de la noche de Javier Ambrossi, ya que, tanto él como Malú supieron ver que bajo la máscara invitada de Robot se encontraba Cristina Pedroche. Una conclusión a la que llegaron gracias a pistas como su afición por el fútbol o la destreza de la presentadora para moverse y bailar con el disfraz, incluso haciendo una demostración final de elasticidad al más puro estilo yoga, tal como tiene acostumbrados a sus seguidores. Una gala en la que, por lo tanto y por primera vez, fueron descubiertas las dos máscaras de la noche por los investigadores.

