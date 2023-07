La emotiva despedida de Ana Obregón en el 'accidentado' adiós de 'Mask Singer' La actriz y presentadora ha confirmado que no participará en la siguiente edición del concurso

Ana Obregón ha confirmado que no seguirá en Mask Singer la próxima edición. Pese a ser un reclamo televisivo, la presentadora y actriz se despide del concurso que tanto la ha ayudado en el camino de duelo tras la muerte de su hijo. El concurso se grabó en marzo de 2022 cuando Ana todavía no había recuperado la ilusión y las ganas de vivir con la llegada de su nieta. Para ella supuso un paso muy importante participar en este concurso y por ello se ha despedido emocionada y sobre todo agradecida.

"Quiero agradecer al equipo... antes de ponerme sentimental. Ha sido mi vuelta al trabajo con mucho cariño y amor. Hemos sido una piña. Gracias a todos”, eran sus palabras de despedida. Para Javier Ambrossi, así como para Mónica Naranjo y Javier Calvo, solo tiene buenas palabras. "¿Sabes que te adoro? No importa quien se lleve los prismáticos de oro esa noche yo ya he ganado con vosotros" aseguraba. Obregón, que finalmente logró llevarse el premio y el reconocimiento del concurso al ser la investigadora que más máscaras había adivinado de sus compañeros. La actriz de Ana y los siete acertó seis de las dieciséis máscaras que concursaron.

Programa tras programa hemos ido viendo una evolución en ella y cómo fue aprendiendo poco a poco a vivir con la ausencia de su hijo Aless. Muchos meses después la llegada de su nieta Anita, un año después del comienzo de las grabaciones del concurso, le devolvió las ganas de vivir, de luchar y de experimentar esa ilusión que nunca pensó que volvería a sentir.

En el adiós de Mask Singer no hubo solo instantes de emotividad, también se vivieron divertidas anécdotas. Paco Tous, que se escondía tras la máscara de El Gallo, descubrió su identidad y cuando se disponía a cantar el tema de OBK Historias de amor sufrió una aparatosa caída sobre el escenario. Un accidente en el que no hubo nada que lamentar y después de ver al actor de Los hombres de Paco reírse y comprobar que no había pasado nada, los investigadores rompieron en una sonora carcajada que hizo también que Ambrossi se cayera de la silla. "¡Ahora se cae el otro!", exclamó Tous ante la sorpresa de Ana Obregón que concluyó diciendo: "Aquí hay caídas a tutiplén".

