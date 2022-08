El motivo por el que Ana Obregón ha 'roto su luto' dos años después de la muerte de Aless 'Reconozco que me veo extraña vestida de colores', ha declarado la actriz en el rodaje de su nueva película, 'Mi otro Jon', del director Paco Arango

Desde que falleció su hijo Aless, hace más de dos años, Ana Obregón viste de blanco o negro en señal de duelo. Sin embargo, un proyecto profesional muy ilusionante ha hecho que la actriz y presentadora renueve su imagen. "He roto mi luto para este personaje de tu película, querido Paco Arango", ha escrito junto a varias fotos del rodaje de esta cinta, titulada Mi otro Jon. "Reconozco que me veo extraña vestida de colores después de dos años, pero lo he hecho de corazón por ti y por tu maravillosa película solidaria", ha añadido.

Ana, de 67 años, aparece espectacular con un maravilloso vestido de Tot-Hom y un conjunto rojo Elisabetta Franchi. Y la reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. "Divina", ha exclamado Fiona Ferrer. Silvia Marsó, por su parte, ha comentado: "Ánimo con todo, cariño". Además, la intérprete ha compartido una divertida imagen junto a Paco Arango y Macarena Gómez, otra de las actrices que participa en este filme benéfico de la Fundación Aladina. "Que honor estar en esta maravillosa película. Pero el honor es máximo sabiendo que es una pelicula cien por cien solidaria para los niños con cáncer", ha señalado.

El rodaje de Mi otro Jon, el cuarto largometraje de Paco Arango, arrancó el pasado 18 de julio con Carmen Maura y Fernando Albizu como protagonistas. Olivia Molina, Rossy de Palma y Carlos Santos también forman parte de este filme que arranca cuando a Merche (Carmen Maura), una mujer a punto de cumplir 76 años, le comunican que le queda muy poco tiempo de vida y decide hacer realidad sus últimos deseos.

A pesar del profundo dolor que siente, Ana se encuentra con fuerzas y está dando pasos muy importantes en el tercer verano en el que falta su hijo. Además de regresar a la gran pantalla, tiene previsto volver a la televisión con una serie sobre su vida protagonizada por ella misma y el programa Mask Singer. También prepara el libro de reflexiones filosóficas que Aless había empezado a escribir y había titulado como El chico de las musarañas. Una serie de proyectos que, según contó en ¡HOLA!, son fundamentales en este proceso de duelo. "El trabajo me ayuda. El dolor es igual de intenso, pero, en vez de estar veinticuatro horas al día sufriendo de dolor de alma y de corazón, cuando trabajo son menos horas", reconoció.

Hace tan solo unos días, la actriz y presentadora recuperó su tradicional posado veraniego para la revista ¡HOLA!. "Ahora este posado tiene otro sentido para mí, porque los beneficios irán destinados a su fundación. En realidad, todo lo que hago en mi vida lo hago por mi hijo", dijo. Y pronunció una frase ("Lo que me mata de pena es que yo era tan feliz… y no lo sabía") que ha hecho reflexionar a numerosas personas, entre ellas, Paula Echevarría. "Que razon tienes, Ana. Siempre intento ser consciente de lo afortunada que soy, pero desde que leí esta frase tuya me lo repito constantemente... Quiero darme cuenta de ello siempre", ha compartido la actriz de Velvet.