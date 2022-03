¡Enigma resuelto! El Robot invitado en 'Mask singer' es Cristina Pedroche

Tras la revelación de la máscara invitada de la semana pasada, Mariquita, en la que se escondía la periodista y presentadora de Antena 3 Mónica Carrillo, el disfraz de Robot aparecía en la cuarta gala de Mask singer: adivina quién canta para participar solamente esta noche y enseñar quién estaba debajo del traje después de interpreptar su canción. Y aunque con el insecto había cierto misterio cuando la cadena anunciaba que un diseño aparecería por sorpresa, lo cierto es que, Cristina Rodríguez, la creadora del vestuario, revelaba unos días antes por error que existía una cara conocida que se pondría esta máquina de metal que se parece a Mazinger Z, el famoso dibujo animado. "En este formato no podía ser de otra forma, es 'Mask singer Z'", bromeba Arturo Valls al decirle a los jueces que tenían trabajo extra. ¿Quién se encontraba bajo esa voz tan angelical? ¡Cristina Pedroche!

Tras el duelo a tres entre Cerdita, Camaleón y Cuervo, el disfraz invitado aparecía en plató para sorprender a todos con su actuación. "No hay nada que me guste más que rodearme de estrellas. Me gusta compartir tiempo con mis vecinos y compartir aceite con ellos, tan conocidos como Justin Beiber o Selena Gómez. Soy fuerte y elástico. También soy muy fanático del fútbol, no me pierdo ni un partido y lo cuento en mis redes sociales", comentaba antes de cantar Supestar de Jamelia y atreverse a hacer un porté con los bailarines que dejaba alucinados a los investigadores. Estos creían saber quién era tras escuchar las pistas y barajaban nombres como el de Chenoa, el de Cristina Pedroche o el de Mónica Cruz.

Entonces todo el público comenzaba a gritar: "¡Quítatela, quítatela!" antes de descubrir que la invitada era Cristina Pedroche. Tirada en el suelo y sin poder levantarse, el presentador la ayudaba a levantarse porque el traje pesaba mucho y ella no podía sola. "Esto es un sueño porque desde pequeña he querido ser Miley Cyrus, pero la voz creo que no me acompaña y me da mucha vergüenza cantar bien. En cuanto me oigo un poco afinada echo para atrás y paso. El programa me ha dado la oportunidad de cantar bien y no pasar vergüenza gracias a estar dentro de la máscara", reconocía la presentadora. Malú aseguraba que había conocido su identidad por algunos movimientos que había hecho la también colaboradora: "En redes sociales baila parecido, así que sabía que era ella", comentaba la investigadora. "Cuando he entrado he pensado que se me estaba notando mucho que era yo", confesaba Pedroche.

