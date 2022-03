¡Lo ha vuelto a hacer! La broma de Matías Prats sobre la participación de Mónica Carrillo en 'Mask Singer'

Después de descubrir que bajo el disfraz de Mariquita, la primera máscara invitada de Mask Singer, se encontraba la periodista Mónica Carrillo no fueron pocos los que pensaron inmediatamente en las bromas que seguramente le esperaban por parte de su compañero de mesa de informativos, Matías Prats. Efectivamente, el presentador ya ha hecho de las suyas y ha confesado qué fue lo que se le pasó por la cabeza cuando vio que Mónica Carrillo se había atrevido a pasar por el escenario del concurso. De hecho, tan memorable ha sido para Matías Prats este momento, ¡que lo ha incluido entre sus vivencias más destacadas de su carrera televisiva! Eso sí, ahora solo espera que su compañera no cambie de registro y abandone su puesto en las noticias.

Con motivo del Día Mundial de la Televisión, Matías Prats enseñó en los informativos todo lo que está detrás de las cámaras y que no se ve normalmente. Una ocasión perfecta que Mónica Carrillo decidió aprovechar para preguntarle a su compañero qué grandes momentos de sus más de 40 años de carrera no olvidaría jamás. Sin dudarlo, Matías Prats comenzó en tono serio, repasando grandes hitos informativos como el 23-F, la inauguración de los Juegos olímpicos de Barcelona o el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Sin embargo, no tardó demasiado en dar rienda suelta a su característico sentido del humor para lanzarle una pullita a su compañera de informativos.

Matías Prats vio el momento perfecto para sacar los colores a Mónica Carrillo en pleno directo: "Debo confesar que nada me ha sorprendido más que lo que realizaste hace unos días en Mask Singer", concluía el periodista ante las inevitables risas de Mónica Carrillo, ruborizada por la situación después de haber rememorado su paso por el concurso musical hace apenas unos días. Por si no fuera suficiente, el presentador de informativos ha manifestado lo impresionado que estaba ante el talento musical de la presentadora, tanto que, ha dudado de su continuidad dentro de las noticias: "Mónica, ¡No me digas que ahora vas a cambiar de registro! ¿Vas a cambiar de registro o vas a seguir aquí con nosotros?", bromeaba. Una pregunta que su compañera respondió sin dudar mostrando, una vez más, la enorme complicidad que existe entre ellos: "Voy a seguir dando la nota contigo, juntos".

Hace apenas unos días, Mónica Carrillo contaba cómo había sido su paso por Mask Singer y confesó que ni siquiera le había contado el secreto a Matías Prats. Por lo que, conociendo el carácter bromista del presentador, algunos como Dani Mateo ya le vinieron anunciando a Mónica Carrillo que alguna frase icónica hacia ella por parte de su compañero de mesa estaba al llegar. ¡Dicho y hecho!

